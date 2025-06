Pronte le tre spiagge aronesi per la stagione balneare

La discesa seppur “minima” del lago ha permesso di pulire le tre spiagge di Arona prima della riapertura della stagione balneare che va dal 15 giugno al 15 settembre.

Così il sindaco Alberto Gusmeroli

"La settimana scorsa abbiamo pulito la spiaggia del SORRISO (libera a tutti con bagnino Comunale, bagni e doccia) e il lido quest’ultimo le cui due spiagge sono state ultimate stamattina.

Oggi pomeriggio è stata la volta della pulitura della spiaggia delle Rocchette, ma si andrà avanti anche domattina e lunedì tutto il giorno.

Per chi mi chiede l’area delle Rocchette (la parte privata) è stata data in gestione all’Associazione sportiva dilettantistica ACQUAVIVA SPORT che prima del 15 giugno 2025 aprirà la spiaggia (compreso quella pubblica) mentre a fine mese di giugno tornerà disponibile, dopo un anno di chiusura anche il BAR.

L’Associazione ACQUAVIVA garantirà:

♦️Assistenza bagnanti qualificata per il periodo estivo (giugno-settembre) nell’area privata e pubblica.

♦️L’ Accoglienza e cortesia verso tutti i fruitori.

♦️Il Supporto per persone con disabilità.

♦️Il Noleggio di sdraio e lettini, e il ritiro a fine giornata.

♦️Il Noleggio di tavole da SUP, per regalare una visione unica della città.

♦️Corsi di subacquea ricreativa, anche per bambini.

♦️Corsi di SUP.

♦️Il Servizio bar.

♦️L’Organizzazione di eventi didattici e sportivi, in collaborazione con scuole, cittadini e associazioni di Arona.

♦️Centro di alta formazione per assistenti bagnanti FIN Salvamento con istruttori qualificati.

♦️La Gestione dell'apertura e chiusura dei cancelli di accesso garantendo riordino e controllo dell'area.

La spiaggia libera sarà dotata di bagni, docce e ingresso a lago per diversamente abili".