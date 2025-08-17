Iniziativa

Prevenzione oncologica gratuita domani a Lesa

In piazzale IV Novembre

Lesa
Pubblicato:

Un appuntamento importante con la prevenzione femminile da annotare in agenda.

L'appuntamento

Lunedì 18 nel piazzale IV Novembre a Lesa sarà presente l'unità mobile per la prevenzione oncologica gratuita che effettuerà visite senologiche, ecografie mammarie e mammografie a tutte coloro che vorranno prenotare un controllo al numero 3428846210 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

L'iniziativa dal nome "Senologia al Centro" è un progetto realizzato da Gnodi Group e da Mobile System in collaborazione col Centro Studi Diagnostici di Gallarate e col patrocinio del Comune di Lesa. All'interno dell'unità mobile un lettino per visite senologiche, ecografia e mammografie con tomosintesi e una postazione per la refertazione immediata.

