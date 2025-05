Presentazione del Piano Industriale 2025-2029 della Gestione Governativa Navigazione Laghi oggi ad Arona

Lunedì 12 maggio 2025, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Palazzo Comunale di Arona si terrà l’evento ufficiale di presentazione del Piano Industriale 2025-2029 della Gestione Governativa Navigazione Laghi.

Il convegno

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Arona, Onorevole Alberto Gusmeroli, che sottolinea:

“Ospitare ad Arona la presentazione del nuovo piano industriale della Navigazione Laghi è un motivo di grande orgoglio per la nostra città. Si tratta di un evento strategico che guarda allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del nostro territorio. L’attenzione verso la crescita occupazionale e l’indotto economico conferma l’importanza di investire nella mobilità lacustre come volano per l’intero bacino del Lago Maggiore e delle aree limitrofe.”

Seguiranno gli interventi dei vertici della Gestione Governativa, ente vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che illustreranno pubblicamente il nuovo piano industriale delineando le linee strategiche per la crescita territoriale a medio e lungo termine, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo locale sia in termini occupazionali che di impatto economico.

L’evento si chiuderà con l’autorevole intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess, sen. Alessandro Morelli.