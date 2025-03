Presentato il calendario eventi 2025 ad Arona: Notte Rosa, fuochi d’artificio, cinema bordo lago e Mercato Europeo

"Il 2025 sarà un anno di vera e propria rivoluzione per gli eventi aronesi: abbiamo in serbo un programma di eventi innovativi e coinvolgenti, pronti a trasformare la città in una destinazione viva e attrattiva tutto l’anno - esordisce così l'Assessore allo Sport, Cultura e Turismo del Comune di Arona, Alessandra Marchesi. Dopo il grande successo del Primo Capodanno al Lago, siamo più determinati che mai a rendere Arona un punto di riferimento per il turismo e la cultura, con iniziative che spaziano dallo sport alla musica, dall’arte alla sostenibilità".

Gli eventi

Gli eventi del 2025 saranno distribuiti durante tutto l’anno, per portare energia anche nei mesi solitamente più tranquilli, come gennaio e novembre. "Vogliamo una città con un format tutto nuovo, dinamico e diffuso - spiega il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli. E non ci fermeremo ai soli weekend: l’idea è di creare appuntamenti anche nei giorni infrasettimanali, per dare nuova linfa alla città e ai suoi spazi, in modo da favorire il turismo stanziale. Nuove aree: dal Lungolago Nassiriya a Corso Europa, dalla Rocca fino alle frazioni. Vogliamo che ogni angolo di Arona abbia la sua occasione per brillare, coinvolgendo attività commerciali, turistiche e culturali. Si tratterà di eventi per tutti i gusti e per tutte le età".

Cosa bolle in pentola per il 2025?

• installazioni artistiche per trasformare la città in un museo a cielo aperto, dal look contemporaneo e perfetto da immortale sui social;

• eventi sportivi inediti, che faranno di Arona un vero palcoscenico outdoor;

• i fuochi d’artificio, con un format innovativo e sostenibile, in programma per il 3 agosto;

• la seconda edizione di "Arona Insieme On Stage" (18, 19 e 20 settembre), ancora più grande e coinvolgente, che unirà sport, food e musica in un’unica location, piazzale Aldo Moro;

• un Natale "tutto nuovo", con allestimenti inediti e un’atmosfera magica;

• un'estate da ricordare (da inizio giugno a fine agosto), con un fitto calendario di appuntamenti settimanali:

il martedì: Cinema all’aperto in Riva al lago;

il mercoledì: Ballo al Lago, con serate di liscio, caraibico e di gruppo a bordo lago in punta Vevera;

il giovedì: Musica Live in Piazza del Popolo, il vero salotto naturale della città.

il venerdì: Podcast ai giardini pubblici e, a seguire, DJ set per i più giovani sul lungolago Nassiriya con Blu Radio, i DJ Giò Manuzzi e Paolo Rizzi e per i giovani Atom e TalentiX, già protagonisti del DJ set che si è svolto sul lungo lago lo scorso mese di febbraio;

10 e 11 maggio: due giorni all'insegna della sostenibilità con la Giornata Ecologica e la rivisitazione della tradizionale "Bicicletta in Fiore"; Appuntamento con il Mercato di Forte dei Marmi il 22 giugno;

la Notte Rosa (dal 17 al 20 luglio): un evento esplosivo che per quattro giorni trasformerà piazza del Popolo e il lungolago in una lunga pista da ballo, con musica, mercatini, spettacoli ed eventi, anche nel tardo pomeriggio;

Appuntamento con il Mercato Europeo: 24, 25 e 26 ottobre.

Un'altra grande novità è la collocazione della ruota panoramica ai giardini (oltre 30 metri di altezza) e il nuovo campo da basket che verrà inaugurato a fine giugno, con una tribuna che conterrà fino a 100 persone e sarà un nuovo spazio da dedicare anche agli eventi.

"Sostenere questo progetto - spiegano Sindaco ed Assessore - significa unirsi per realizzare iniziative di successo, con un’ampia risonanza mediatica e un impatto diretto sulla comunità".

E' il Presidente della Pro loco Alberto Tampieri a raccontare i dettagli dell'edizione 2025 della tradizionale Traversata in programma per il 30 e 31 agosto: "Quest'anno la Traversata giunge alla 32esima edizione e sarà articolata in due giorni: una gara al sabato pomeriggio con partenza da Meina e la tradizionale gara della domenica, con la volontà di realizzare un vero e proprio evento agonistico. Ci tengo inoltre a ricordare che il 13 aprile si svolgerà un originale concorso di pittura in giro per la città, in cui saranno dipinti diversi soggetti del nostro territorio con successiva premiazione al pomeriggio".

I dettagli della Notte Rosa sono stati presentati dal Presidente di Ascom, Andrea Mora:

"Quest'anno la Notte Rosa durerà quattro giorni, dal 17 al 20 luglio, e abbraccerà un po' tutta la città, con allestimenti a tema e ben due DJ set che coinvolgeranno i giovani".

Per la Croce Rossa era presente alla conferenza stampa Emanuele Valent e Paola Sanneris:

"Siamo onorati di accompagnare ancora una volta la Città di Arona nella realizzazione di questi eventi. Verrà replicata la nostra partecipazione per "Arona Insieme On Stage", non dimentichiamo che il nostro ruolo è quello di stare accanto alle persone che ne hanno bisogno".

Luca Petruzzelli Presidente di Arona Città Teatro spiega: "Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta dall'amministrazione comunale di utilizzare, per il Festival Teatro sull'Acqua di settembre, più punti strategici della città: una proposta che collima pienamente con la nostra visione perché tutta la città è un teatro e tutta la comunità partecipa alla costruzione del Festival. Il programma, che si svolgerà come di consueto la prima settimana di settembre, toccherà i giardini, il lungolago, il Lido e le frazioni: nuovi scenari per i nostri spettacoli di teatro dedicati, come ormai da tradizione, a un pubblico di tutte le età".