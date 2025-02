Premio Lesa 2025: successo per l'appuntamento con la giornalista Tiziana Ferrario

"Giornate come quella della prima edizione del Premio e come quella di domenica sono, per noi di LesaWebRadio e per la nostra piccola associazione, motivo di grande gioia e soddisfazione per aver creduto in questa proposta culturale che, ne siamo certi, anno per anno acquisirà sempre più visibilità e rilevanza" commentano gli organizzatori.

Tiziana Ferrario

"La presenza così numerosa, interessata e attenta del pubblico in sala ci ha riempito il cuore. Una Tiziana Ferrario davvero appassionante nel racconto così puntuale della sua ultima pubblicazione in un dialogo condotto in modo eccellente da Laura Pezzi dell'Associazione Terra di Confine. Ad introdurre l'incontro la giornalista e scrittrice, nonché giurata del Premio Lesa, Elena Mora e il Sindaco di Lesa Luca Bona per un breve saluto istituzionale.

I nostri ringraziamenti vanno a Tiziana Ferrario per aver accettato il nostro invito con grande disponibilità, condividendo con tutti i presenti la propria grande competenza di giornalista e il suo sapere.

Grazie al fondamentale sostegno del Comune di Lesa e dei due prestigiosissimi sponsor come Ricola ed Herno che a loro volta hanno dato fiducia all'iniziativa; al contributo di Kaloderma, di La Serra Di Macchini Azienda Agricola, dello StudioDue Srl di Alessandria e al supporto di Feltrinelli Librerie di Arona.

Grazie a Luisa Bianchi e Linda Kemp per il lavoro organizzativo e di pubbliche relazioni che sta portando Lesa e il suo Premio su moltissime testate e media locali e nazionali; e grazie al prezioso lavoro delle "nostre" giurate: la Presidente Luisa Ciuni, Nicoletta Sipos, Elena Mora, Manuela Sasso e Giulia Dusio che in virtù della loro professionalità e della conseguente notorietà a livello giornalistico e letterario, contribuiscono a dare prestigio al Premio Lesa".