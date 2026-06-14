Premio Filiberto Farioli: Gattico-Veruno consegna il riconoscimento al dottor Corna

Una cerimonia molto importante e attesa quella che ha portato nei giorni scorsi alla consegna del Premio Filiberto Farioli, dedicato alla memoria di un ex sindaco gatticese scomparso prematuramente.

Festeggiamenti con la Società filarmonica

Nei giorni scorsi il sindaco Federico Casaccio e i membri della giunta hanno dato appuntamento a un folto pubblico per i festeggiamenti in onore della Repubblica, quando i presenti hanno assistito al concerto della Società filarmonica verunese. Erano invitati anche gli ex musicisti e si trattava di un’occasione speciale poiché il gruppo, diretto dal maestro Maurizio Sacchi, giunge al cinquantesimo anno dalla fondazione. In realtà il sodalizio era stato fondato oltre un secolo fa, ma le attività si fermarono a un certo punto per essere riprese poi appunto cinque decenni fa.

Torna il Premio Farioli

Durante la serata l’Amministrazione ha consegnato il Premio Farioli, intitolato alla memoria di Filiberto Farioli, imprenditore conosciuto per aver fondato l’azienda Sogega e per essere stato sindaco. Morì tra l’altro durante il mandato. Nel 2026 se l’è aggiudicato il dottor Stefano Corna, direttore generale all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Maugeri a Veruno. Era presente anche il direttore sanitario dottor Emilio Iodice. Gli organizzatori hanno previsto menzioni di merito anche per associazioni e cittadini benemeriti. Una è andata a Claudio Gioria per le ricerche storiche sulla storia del paese e le sue origini culturali e sociali. Casaccio ha consegnato una targa all’associazione culturale musicale Pietro Generali, una alla Società filarmonica di Veruno e un’altra ancora alla Pro loco di Veruno Revislate.

Una tradizione molto sentita

“Tutte le sedie erano occupate – commenta il sindaco – la cittadinanza ha sentito in modo particolare l’iniziativa e questo ci ha dato grande soddisfazione. Il Premio Farioli ha caratterizzato la storia recente del paese, ricordando una personalità rimasta nel cuore della gente. La Maugeri ha compiuto 60 anni di onorata attività e il premio ha voluto rendere merito al lavoro fondamentale che tutto il personale e la direzione svolgono. Gioria e le tre associazioni rammentano che Gattico-Veruno accoglie talenti che si impegnano con brillanti risultati per il bene collettivo”.