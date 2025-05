Premiato l'Istituto Cavallini di Lesa per il suo olio

Premiato nei giorni scorsi il Cavallini di Lesa per l'olio prodotto dall'Istituto di Agraria.

Riconoscimento per il Cavallini

Un altro bel risultato per l’Istituto Professionale d’Agraria “G. Cavallini” di Lesa. Lunedì 12 la scuola ha ottenuto il primo Premio “Diploma d’argento 2025” per la valorizzazione degli oli prodotti dagli Istituti agrari italiani al concorso “Pandolea” di Civita Castellana. A ritirare l’ambito premio per conto della scuola sono stati i docenti Matteo Ricca e Marco Bacchetta.

La soddisfazione del professor Bacchetta

Il professor Bacchetta, tecnico di produzione ed agronomo, ha affermato: “E’ stata una grande soddisfazione per tutti noi della Cavallini. La nostra vittoria non era scontata, anche perché al concorso hanno partecipato venticinque Istituti Agrari d’Italia. L’olio prodotto dai nostri olivi è risultato il migliore per qualità. Questo ci è di sprone per continuare la coltivazione iniziata nel 2010. Attualmente abbiamo cento piante con dieci varietà di olive che, mescolate tra di loro, producono una miscela d’olio molto buono. Crediamo che la posizione ed il clima favorevole del lago Maggiore conferiscano alle piante d’olivo un buon terreno per crescere e dare ottimi frutti. Siamo in una fase sperimentale e di studio, ma i risultati sin qui ottenuti ci indicano che stiamo percorrendo la strada giusta per puntare su un marchio che valorizzi il prodotto, possa creare lavoro e dare reddito".

Un percorso nel segno della sostenibilità

"Abbiamo scelto la linea della sostenibilità - prosegue il docente - con trattamenti essenziali per ottenere un’oliva sana e raccolta nel momento giusto, visto che coltiviamo varie tipologie di olive. Nel progetto abbiamo coinvolto l’intera scuola e tutte le classi, con azioni di cura, concimazione, potatura e raccolta delle olive. Con cinquecentotrenta chilogrammi di olive, abbiamo ricavato trentasette litri di olio di ottima qualità. Gli studenti hanno vissuto tutti i passaggi attraverso la teoria e la pratica, fino al momento finale dove in un frantoio a Trino, hanno potuto vedere le fasi della lavorazione per ottenere l’olio, premiati dall’assaggio finale del prodotto. Stiamo facendo conoscere la bontà del nostro olio partecipando a manifestazioni come “Arti e Sapori”.