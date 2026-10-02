Dal prossimo 6 ottobre l’ufficio postale di Arona sarà interessato da interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, finalizzato a facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti.

Poste Italiane, l’ufficio di Arona si prepara ai servizi della Pubblica amministrazione

I lavori prevedono la riorganizzazione degli spazi e l’installazione di nuovi arredi nella sala al pubblico, oltre a interventi sugli impianti di condizionamento e illuminazione e sulla pavimentazione, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e il comfort degli utenti.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori comunicazioni entro metà dicembre, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, sarà possibile richiedere i servizi INPS e quelli anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili. Sarà inoltre possibile avviare le pratiche per il passaporto.

Durante il periodo dei lavori, la continuità dei servizi sarà garantita nella sede provvisoria di via San Carlo 3, di fronte al palazzo comunale. Gli orari resteranno invariati: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.