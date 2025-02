Popolazione in calo ad Arona: nel 2024 registrati 57 abitanti in meno

Popolazione in calo ad Arona. L'ufficio anagrafe ha reso noti i dati riferiti al 2024, che testimoniano un'ulteriore riduzione.

Arona perde terreno: meno abitanti nel 2024

Diminuisce la popolazione ad Arona, seppur di poco. I residenti sono scesi di 57 unità rispetto all’anno precedente. Sono, infatti, 13.796 gli abitanti al 31 dicembre 2024: 7.390 donne e 6.406 uomini. Negativo il saldo naturale, ovvero la differenza nati e morti, che è di -131. Calano le nascite: nel 2024 ci sono stati un totale di 67 nuovi nati (contro i 72 dell’anno precedente): 33 fiocchi azzurri e 34 quelli rosa. Aumentano anche i deceduti in città, che sono stati 198 (contro i 195 dell’anno precedente), di cui 112 donne e 86 uomini. Se si guarda le principali fasce in cui è suddivisa la popolazione, la quota femminile è sempre quella più numerosa.

I dati suddivisi per fascia d'età

Si registra il 13,55% dei residenti dagli 0 ai 18 anni: in totale sono 1.870 i giovani e i bambini ad Arona (950 i maschi e 920 femmine). Gli ultrasessantacinquenni fino ai 99 anni sono al 31,32% per un totale di 4.321; mentre i residenti dai 19 ai 64 anni in città sono 7.596, il 55,06% della popolazione, mentre i residenti ultracentenari sono lo 0,07%, ovvero 9 persone: 2 maschi e 7 donne. Diminuiscono i nuclei familiari presenti in città: sono 6.964 le famiglie, diminuendo anche in questo caso rispetto all’anno precedente quando erano 6.983.

I matrimoni

Rimane inalterata la voglia di sposarsi, confermando pressoché il dato del 2023 quando i matrimoni celebrati sono stati 51. Cresce, infatti, il numero dei matrimoni in maniera davvero esigua con una sola coppia in più rispetto al 2023; si privilegiano sempre di più i matrimoni civili rispetto a quelli religiosi: i primi, infatti, sono stati 37 mentre 15 i secondi, per un totale di 52 matrimoni celebrati, e una sola unione civile in città. Il numero dei residenti stranieri ad Arona aumenta, sono complessivamente 1.582, più donne 919 contro i 663 uomini, per una percentuale dell’11,47%: 294 comunitari ovvero il 2,13% sull’intera popolazione residente e 1.288 extracomunitari, il 9,34%.

Le comunità straniere in città

La comunità più numerosa continua ad essere quella ucraina, 312 persone (con 6 persone in più rispetto al 2023), di cui la maggior parte sono donne, 228 contro gli 84 uomini. Con 230 persone (116 uomini) e (114 donne) segue la comunità albanese (-18 rispetto all’anno precedente). Distaccati a 145 i rumeni, marocchini a 112, seguiti dai 104 cinesi e 54 persone senegalesi. Mentre sono 22 le nazionalità rappresentate con un solo abitante: tra queste australiana, camerunense, canadese, cipriota, croata, estone, gabonese, gambiana, giapponese, indonesiana, israeliana, kazaka, kenyota, kirghiza, lussemburghese, macedone, maltese, paraguayana, sanmartinese, siriana, ungherese e venezuelana. Diminuiscono le persone che hanno deciso di risiedere in città (immigrati ed altri iscritti) che sono un totale di 667 (contro le 713 dell’anno precedente) tra i quali 492 da altri comuni, 141 dall’estero, mentre diminuiscono gli emigrati e cancellatesi per un totale di 593 (contro i 598 dell’anno precedente) dei quali 480 per altri comuni e 77 per l’estero con più donne, 43, rispetto ai 34 uomini.