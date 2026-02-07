Popolazione di Castelletto ancora sotto quota diecimila abitanti

L’ufficio anagrafe ha diffuso nei giorni scorsi i dati relativi alla popolazione residente a fine 2025. Il paese ha perso terreno e la quota simbolica dei diecimila abitanti sembra essere più lontana.

Castelletto perde abitanti

Come ogni anno in questo periodo, l’ufficio anagrafe del Comune ha reso pubblici i dati più aggiornati relativi alla popolazione castellettese. E anche quest’anno Castelletto resta sotto alla soglia critica dei diecimila abitanti.

La questione ormai è la medesima da almeno un decennio: dopo aver raggiunto e superato quota diecimila residenti, Castelletto ha continuato negli anni seguenti a perdere terreno e a riconquistarlo, confermando un trend altalenante dei numeri della sua popolazione. E ogni volta che l’obiettivo sembrava essere a portata di mano, dopo dodici mesi il traguardo si spostava sempre un po’ più in là.

E’ esattamente ciò che è accaduto anche quest’anno. Se infatti la popolazione residente al 31 dicembre 2024 risultava essere di 9.920 abitanti, a un passo dalla cifra tonda, un anno dopo, il 31 dicembre 2025, i castellettesi erano “soltanto” 9.872, di cui 4.806 maschi e 5.066 femmine. Nel corso del 2025 Castelletto ha perso dunque 48 abitanti.

Nel 2025 101 morti e 46 nati

Il dato va letto nel contesto di una tendenza di lungo periodo che, per via dell’età media piuttosto avanzata della popolazione, vede crescere il numero dei decessi registrati nel corso di un anno, a fronte di una quota di nascite molto più bassa. Se infatti i morti nel 2025 sono stati 101, i nuovi nati sono stati appena 46. Meno della metà. E seppure il dato sui cittadini che si trasferiscono a Castelletto da un altro paese resta superiore a quello di coloro che invece abbandonano il paese, ciò non basta a colmare l’emorragia di residenti che si sta registrando in questi anni. Nel corso del 2024, ad esempio, coloro che si sono trasferiti in paese arrivando da un’altra località sono stati 424, a fronte di un numero di emigrati pari a 343 abitanti. Il margine si è assottigliato ancora nell’anno appena passato. Nel 2025, infatti, gli immigrati in paese sono stati 405, a fronte di un totale di emigrati di 393 persone.

Resta importante la presenza di comunità di residenti stranieri. La più numerosa di esse è quella marocchina (208 persone), seguita da quella albanese (159 persone), da quella romena (115) e da quella ucraina (73). Le nazionalità più esotiche presenti in paese? Attualmente a Castelletto ci sono un uzbeko, un kirghizo, due statunitensi e due sudcoreani.

Il sindaco: “Puntiamo su servizi di alto livello per la popolazione”

“Ormai siamo abituati a questa tendenza altalenante – dice il sindaco Massimo Stilo – il trend resta quello da anni. Questa situazione è determinata da una serie di vari fattori, tra cui le abitudini ai continui spostamenti a cui si sono adattate ampie fasce della popolazione in questa zona geografica. Come accadeva anche in passato, l’aeroporto di Malpensa rappresenta una calamita per coloro che hanno bisogno di un alloggio per poter lavorare nello scalo. Spesso questi lavoratori preferiscono però abitare a Sesto Calende o in altre località della zona, probabilmente per la maggiore vicinanza a Malpensa. Da parte nostra, come da anni accade, abbiamo scelto di puntare su un’offerta di servizi di alto livello per la popolazione, che sono stati mantenuti ai livelli precedenti e in alcuni casi anche migliorati. Lavoriamo molto anche sugli incentivi, con campagne dirette a promuovere incentivi per il trasferimento in paese di coppie giovani, con progetti di abbellimento del paese e di sostegno alle attività commerciali locali, come quello sviluppato in collaborazione con il Distretto urbano del commercio. Dal punto di vista turistico poi, il livello raggiunto è decisamente alto, se consideriamo che in paese si registrano circa 200 mila presenze turistiche all’anno”.