Ponte di Sesto Calende chiuso totalmente tra settembre e ottobre

I lavori che prevedono la chiusura totale dovrebbero durare 15 giorni e poi il senso unico alternato notturno.

La comunicazione del sindaco di Castelletto Massimo Stilo

"In questo momento la priorità è stabilire le giuste contromisure rispetto ai disagi che i cittadini si troveranno inevitabilmente a vivere a partire da settembre, quando Rfi e Anas effettueranno importanti lavori di manutenzione sul ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto.

Ho partecipato all’incontro con Ferrovie nel corso del quale ci hanno annunciato importanti lavori sul ponte che ci collega alla Lombardia. In particolare il traffico sul ponte sarà chiuso totalmente tra settembre e ottobre, probabilmente per un periodo di circa 15 giorni. Dopo di che ci saranno anche delle interruzioni al traffico, con l’istituzione di un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 23 alle 5.

Chiaramente, come era accaduto due anni fa, è importante che nel periodo in cui verranno fatti i lavori sul ponte sia garantito il transito sul ponte senza il pagamento di un pedaggio. Ottenere questo nel nostro dialogo con Autostrade per l’Italia sarà prioritario. Chiaramente se accettassero anche di rendere gratuito quel tratto in eterno sarebbe meglio, ma non possiamo dare per scontato che la risposta sia affermativa".