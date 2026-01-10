Pombia: al via i lavori nel parcheggio di via Matteotti

Il Comune di Pombia ha annunciato l’avvio dei lavori nel parcheggio di via Matteotti, all’incrocio con via Stazione.

L’annuncio del Comune

L’Amministrazione comunale di Pombia ha annunciato nelle scorse settimane l’avvio dei lavori nella zona del parcheggio all’incrocio tra le vie Matteotti e Stazione. L’intervento di riqualificazione dell’area di sosta nel centro storico è stato avviato a fine dicembre e si prevede che l’operazione possa essere conclusa nella primavera del 2026.

L’obiettivo è quello di restituire lo spazio alla cittadinanza

“La muratura perimetrale è stata demolita – dice il sindaco Nicola Arlunno – presentava evidenti segni di degrado strutturale, quali fessurazioni, disconnessioni tra i conci, perdita di coesione e rischio di cedimento parziale. Il progetto di riqualificazione ha come obiettivo principale quello di restituire alla cittadinanza uno spazio funzionale, decoroso, apportando migliorie all’accessibilità e all’inserimento paesaggistico dell’area, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e all’incremento del verde urbano”.