Pensionato di Lesa riceve una lettera da... Buckingham Palace

Una storia decisamente curiosa quella che arriva dalla frazione lesiana di Calogna, dove Sergio Pittarello ha ricevuto una lettera inviatagli nientemeno che dalla principessa Kate Middleton.

Una sorpresa nella posta

Quando Sergio Pittarello di Lesa ha aperto la busta consegnatagli dal postino con il sigillo di Buckingam Palace ha provato una grande gioia. Lui non è nuovo a queste emozioni, poiché anche in passato ha ricevuto lettere di ringraziamento da diversi personaggi famosi e da famiglie reali ai quali aveva fatto recapitare delle sue incisioni su legno. Questa volta la destinataria era la Principessa del Galles Catherine Middleton Windsor, alla quale il pensionato di Calogna aveva inviato una sua opera d’arte incisa su legno e creata appositamente per lei.

Un dono molto gradito

"Gliela avevo spedita all’inizio di quest’anno in occasione del suo compleanno - ha affermato Pittarello - ma soprattutto l’avevo inviata come pensiero e augurio per la guarigione dal cancro che l’ha colpita. Il soggetto che avevo scelto per l’incisione era tutta la sua famiglia al completo, con il marito William e i tre bambini. L’ho scelto poiché so quanto lei sia legata al marito e ai figli. Nella lettera Kate, tramite la sua segretaria, mi ringrazia molto per il gentile pensiero che ho avuto nei suoi confronti e formula i migliori auguri per la mia passione di incisore. E’ stata una nuova e bella soddisfazione da aggiungere alle altre testimonianze di ringraziamenti che ho ricevuto nel tempo. Ora ho un desiderio: fare una mia mostra personale a Lesa alla sala Pertini". Pittarello fin da ragazzo ha sempre coltivato la passione per le incisioni su legno, con soggetti sacri e profani. Non vende le sue opere, ma le dona.