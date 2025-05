Pellegrinaggio a Caravaggio per il centro incontro di Paruzzaro

Le “ragazze del giovedì” del Centro Incontro Anziani di Paruzzaro, hanno organizzato un pellegrinaggio giubilare al Santuario di Caravaggio, Santa Maria del Fonte.

Pellegrinaggio a Caravaggio

Giovedì 8 maggio, la numerosa comitiva ha raggiunto in pullman la meta del pellegrinaggio e, dopo aver partecipato alla messa celebrata dal parroco don Marcello nella Cappella Giovanni Paolo II, posta all’interno del Santuario, ha effettuato una visita guidata.

I “Pellegrini di Speranza” sono stati accompagnati da suor Paola, preziosissima guida che, con competenza e vivacità, ha illustrato loro la storia del Santuario, a partire dall’apparizione della Vergine Maria alla giovane contadina di Caravaggio, Giannetta de’ Vacchi, avvenuta il 26 maggio 1432, narrando i vari passaggi storici di trasformazione dell’edificio sacro, la storia delle prestigiose opere d’arte in esso contenute e l’accoglienza riservata alle tante persone e famiglie che qui cercano luce e calore per affrontare e lenire le sofferenze della vita, offrendo preghiere e opere devozionali.

Dopo pranzo, un altro bel momento di preghiera itinerante con il “Pellegrinaggio giubilare in santuario”, che si è svolto all’interno del luogo sacro, con preghiere, salmi e intercessioni guidate dal parroco, don Marcello.

Nel tardo pomeriggio, durante il viaggio di rientro a Paruzzaro, il pellegrinaggio non poteva sperare in una conclusione migliore: la notizia della “fumata bianca”. Tutto il pullman si è trovato in una comprensibile eccitazione. <E poi la notizia che i prossimi anni la Chiesa sarà guidata da papa Leone XIV - commentano - un frate agostiniano dopo un papa gesuita. Veramente lo Spirito Santo non smette di sorprendere. Tanti auguri a papa Leone che nel nome di papa Francesco e di Sant’Agostino inizia il suo pellegrinaggio sulla via della pace.