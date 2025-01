Patronale di Castelletto: oggi la Staffetta con la fiaccola delle Universiadi

Novità in vista per la festa patronale di Castelletto Ticino, che da quest'anno si arricchisce di una nuova tradizione: la Staffetta di Sant'Antonio, nel corso della quale sarà utilizzata la fiaccola delle Universiadi di Torino.

Oggi un nuovo appuntamento dedicato a Sant'Antonio Abate

Sarà una novità importante quella che i castellettesi potranno apprezzare oggi in occasione della tradizionale festa patronale dedicata a Sant’Antonio Abate.

Per la prima volta nella storia del paese infatti, l’Amministrazione ha voluto organizzare la Staffetta di Sant’Antonio, un originale progetto che coinvolgerà nel pomeriggio tutte le associazioni della Consulta sportiva del paese.

Di mano in mano passerà la fiaccola delle Universiadi

La vera particolarità di questo appuntamento però, è rappresentata dal fatto che gli atleti delle società castellettesi affronteranno la staffetta con una fiaccola tutt’altro che comune. "Grazie agli ottimi rapporti che abbiamo con i rappresentanti provinciali del Comitato del Coni - dice infatti il vicesindaco Vito Diluca - utilizzeremo per la nostra Staffetta la fiaccola di recente usata anche per la cerimonia inaugurale delle Universiadi di Torino. Io e il sindaco Massimo Stilo siamo andati personalmente a Torino mercoledì 15 gennaio per prendere in consegna la fiaccola".

Un cimelio unico che richiama la Cappella della Sacra Sindone di Torino

La fiaccola in questione è stata realizzata con lo scopo di diventare portatrice di valori e messaggi di sensibilizzazione verso la società civile con il coinvolgimento dei giovani (scuole di primo e secondo grado), degli universitari e della società civile. La fiaccola è stata costruita prendendo ispirazione dalla Cupola della cappella della Sacra Sindone del duomo di Torino, realizzata dall’architetto Guarino Guarini. Al centro del concept c’è proprio la citazione di quelle geometrie concentriche della cupola e di quella tensione verso la luce.

I dettagli della Staffetta

La Staffetta sarà organizzata su 7 tappe, per un totale di 11 chilometri, toccherà la chiesa della Verbanella, la chiesa di Glisente, l'ex scuola di Pozzola, la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, Dorbié (parcheggio Cuore del mondo) e infine piazza Fratelli Cervi. L'evento godrà della partecipazione delle società aderenti alla Consulta sportiva. Alle 17 arriverà il momento del ricevimento davanti al palazzo comunale dei rioni, dei gruppi e delle associazioni castellettesi, che partiranno in corteo verso la chiesa e accoglieranno il saluto del sindaco Massimo Stilo.