Parziale sospensione dell'acqua portabile ad Arona tra l'11 e il 13 febbraio

Test sulla rete idrica

Nell'ambito del piano di sostenibilità che Acqua Novara VCO sta perseguendo, uno degli aspetti fondamentali è quello relativo alla riduzione delle perdite idriche in rete.

L'attività di verifica, basilare per tale scopo, imporrà una serie di test in varie zone finalizzate alla ricerca di perdite della rete acquedottistica con il seguente programma:

1° notte - dalle ore 23:00 del giorno 11/02/2025 alle ore 05:00 del giorno 12/02/2025;

2° notte - dalle ore 23:00 del giorno 12/02/2025 alle ore 05:00 del giorno 13/02/2025.

Nel corso delle verifiche verrà parzialmente sospesa l'erogazione dell'acqua potabile e potranno verificarsi cali di pressione.

Acqua Novara procederà alla sospensione del servizio idrico nelle ore notturne. Alla riattivazione al mattino potranno verificarsi fenomeni di acqua torbida causata dallo svuotamento delle tubazioni, si consiglia pertanto di lasciar scorrere l'acqua prima di ogni utilizzo e di non bere sino alla chiarificazione della stessa. Se i problemi dovessero persistere, contattare il numero verde 800.35.25.00.

In caso di maltempo gli interventi verranno rinviati alla notte successiva.