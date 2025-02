Parte il progetto "La prima colazione a scuola" nelle scuole primarie di Arona.

Parte il progetto di educazione alimentare denominato: "La prima colazione a scuola" ad Arona.

I dettagli

Nelle scuole primarie del Comune di Arona circa 586 bambini saranno i protagonisti del viaggio educativo sull'importanza di una sana e corretta alimentazione. Le iniziative della "prima colazione a scuola" si svolgeranno, dalle ore 8.40 alle 9.30, nelle giornate del 13 e 14 febbraio alla scuola primaria Dante Alighieri, il 20 febbraio alla scuola primaria Usellini, 21 febbraio alla scuola primaria Nicotera e il 6 marzo alla scuola primaria Anna Frank.

Le iniziative proseguiranno il 26 febbraio con la somministrazione del "Menù Francia" e il 27 febbraio con il menù dedicato al Carnevale. Tali iniziative, realizzate nel segno dell'educazione alimentare, sono state promosse dall'Amministrazione comunale di Arona e da Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. Le attività di educazione alimentare proposte agli studenti faranno luce sulla necessità di un'alimentazione sana ed equilibrata durante l'età evolutiva come condizione indispensabile per crescere bene e, da adulti, mantenersi in forma.

Corretta alimentazione dunque: "Avvicinare i bambini a uno stile di vita sano - spiega l'Assessore all'Educazione e Conoscenza, Monica D'Alessandro, è una delle nostre priorità, così come la promozione di una maggiore attenzione all'ambiente e alla lotta allo spreco alimentare attraverso iniziative e progetti pensati per i più piccoli, che abbiano un impatto concreto sul quotidiano".