Ottenuta l'ultima autorizzazione per il nuovo parcheggio di via Torino ad Arona

I dettagli

Via libera anche dalle Ferrovie: ora si parte con il progetto del parcheggio in centro città.

Nuovo parcheggio

"Quando eravamo in campagna elettorale, con il gazebo in via Torino, c’era scetticismo circa la possibilità di realizzare la promessa di un parcheggio in via Torino.

Oggi, dopo l’assenso alla realizzazione della Sovrintendenza di Novara, abbiamo ricevuto l’assenso delle ferrovie" - spiega il sindaco Alberto Gusmeroli.

"Non sarà “solo” un parcheggio ma sarà la riqualificazione di un'area, di una via, di un quartiere; i negozi di via Torino, via XX settembre, via Milano e anche corso liberazione avranno un parcheggio gratuito per i loro clienti. I residenti senza garage potranno usufruirne gratuitamente di notte.

Sarà un parcheggio abbellito da tanto verde, recuperato il canale del Rio San Luigi che ha più di cent’anni: cambierà in meglio tutta la via e impreziosiremo l’ingresso. Ci abbiamo creduto sempre anche quando i tempi burocratici si sono allungati. Il progetto definitivo è in corso di stesura e avrà anche il recupero storico dell’entrata alla galleria ferroviaria del Rio San Luigi che è una piccola meraviglia".