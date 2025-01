Ordinanza per la pulizia e rimozione rifiuti in Villa Cortese ad Arona

Pugno duro da parte del sindaco Alberto Gusmeroli contro la proprietà, già richiamata diverse volte in passato, di villa Cortese ad Arona.

Ordinanza

L'imponente struttura che si affaccia su piazza Nazario Sauro è abbandonata da tempo. <Ho chiesto un intervento congiunto dell’Asl, dei Carabinieri e della Polizia locale presso la villa nella giornata di lunedì - spiega il primo cittadino - Poi ho firmato l’ordinanza di pulitura e rimozione di tutti i rifiuti all’interno e ho provveduto a far chiudere il cancello con una catena.

Ora, dalla notifica, ci saranno 30 giorni per rimuovere tutto, in caso contrario oltre alle conseguenze di legge provvederà il comune a spese della proprietà. Abbiamo avuto notizie di un via vai di persone che entrano ed escono, visto lo stato dei luoghi. Aggiungo inoltre che sia la piazza che la vicina via Trieste sono appena state coperte dalle telecamere>.