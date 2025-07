Online il bando per la gestione del caffè letterario ad Arona

Attualità

C'è tempo fino al 20 agosto

Il Comune di Arona informa che è stato ufficialmente pubblicato il bando di gara per l’assegnazione della concessione del nuovo Caffè Letterario, situato all’interno della Biblioteca Civica di Arona, con annesso dehors di 35 mq. affacciato su Piazza San Graziano.

I dettagli

Si tratta di un progetto innovativo e di grande valore per la città, che unisce imprenditoria e cultura. Il futuro Caffè Letterario sarà infatti non solo uno spazio di somministrazione, ma anche un luogo di aggregazione e proposta culturale, pensato per ospitare eventi, incontri e iniziative aperte alla cittadinanza.

📌 Dettagli principali del bando:

• *Scadenza per la presentazione delle offerte:* 20 agosto 2025

• *Canone di affitto/concessione a base d’asta:* € 1.000,00 al mese (offerte al rialzo)

• *Investimento iniziale stimato (lavori, arredi e attrezzature):* circa € 109.000,00

• *Durata della concessione:* 12 anni

• *Ubicazione:* Biblioteca Civica di Arona, con affaccio su Piazza San Graziano

Il progetto rappresenta un’interessante opportunità per operatori del settore della ristorazione che desiderano investire in un contesto centrale e dinamico, contribuendo alla vita culturale della comunità.

📎 *Bando e modalità di partecipazione*

Il testo integrale del bando, insieme alla documentazione necessaria per partecipare alla gara, è disponibile al seguente link ufficiale del Portale Gare d’Appalto:

👉 https://verbania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action¤tFrame=7&id=34671&idprg=

È disponibile anche un rendering illustrativo non vincolante che propone una possibile configurazione estetica del locale.

Per ulteriori informazioni o per ricevere supporto nella fase di candidatura, è possibile contattare gli uffici comunali competenti.