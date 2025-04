Oltre 1 milione di euro a Lesa come compensazione per la vicinanza col sito nucleare di Ispra

La sentenza di primo grado del tribunale civile di Roma attribuisce al comune di Lesa un contributo di 1.036.985,44 euro come misura compensativa all'immediata vicinanza con il sito nucleare del Centro Comune di Ricerca di Ispra.

La comunicazione del sindaco Luca Bona

"Il Comune di Lesa, insieme ad altri 9 enti territoriali, ha ottenuto a proprio favore la sentenza in primo grado (del 28/03/2025 seconda sezione del Tribunale Civile di Roma) per il riconoscimento del contributo a titolo di misure compensative territoriali quale territorio confinante con il sito nucleare - C.C.R. Centro Comune di Ricerca di Ispra.

La sentenza condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il C.I.P.E.S.S. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile al pagamento di 1.036.985,44€ al nostro Comune come diritto all'integralità del contributo previsto dalla norma. Ora aspettiamo di vedere se lo Stato farà o non farà ricorso."