Oleggio Castello presenta il Piano di Emergenza Comunale

L'appuntamento è previsto per l'11 marzo, alle 20.30 nella sede della Pro Oleggio

Tutto pronto a Oleggio Castello per la presentazione ufficiale del Piano di Emergenza Comunale, in programma per il prossimo 11 marzo.

E’ in programma per il prossimo 11 marzo la presentazione ufficiale del Piano di Emergenza Comunale promosso dal Comune di Oleggio Castello. “Lo sviluppo industriale – dicono dal Comune – il cambiamento climatico ed altri fattori ambientali possono contribuire ad eventi estremi ed emergenze ambientali”. L’appuntamento è previsto per le 20.30 nel Salone della Pro Oleggio.

I dettagli della serata

Nel corso della serata saranno fornite risposte alle domande più ricorrenti in caso di necessità: come viene gestita dal Comune l’emergenza, che cosa deve fare un cittadino in caso di allerta e/o emergenza, dove posso ricevere spiegazioni e informazioni e a chi rivolgermi per istruzioni pratiche sul da farsi. “Si invita la popolazione a partecipare numerosa all’incontro”, concludono dal Comune.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Oleggio Castello al numero 0322/53600 interno 5.