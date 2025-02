Oleggio Castello premia i suoi neolaureati e i nuovi nati

Oleggio Castello in festa per i neolaureati e i nuovi nati del paese: un riconoscimento prestigioso nell'aula del municipio.

Festa in municipio

Un riconoscimento ai laureati e ai nuovi nati del paese. Un evento tradizionale e una piacevole novità hanno caratterizzato la mattinata di sabato 1° febbraio, quando l’Amministrazione comunale ha organizzato una semplice, ma partecipata e sentita cerimonia nella sala consiliare. "Con grande soddisfazione abbiamo accolto i neo laureati e le famiglie con i nuovi piccoli oleggesi". Così il sindaco Marco Cairo insieme alla Giunta e ai consiglieri in occasione della premiazione.

Una pergamena ai laureati del 2024

I giovani oleggesi che nel 2024 hanno conseguito la laurea sono sette ragazzi e ragazze che hanno ricevuto in dono una pergamena. I neo laureati sono: Melissa Aprile, laureatasi in Scienze biologiche, Nicolò Franzosi, che ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; Emanuele Norbiato, con una laurea magistrale in Scienze economico-aziendali e Simone Rizzo, con una laurea magistrale in Ingegneria informatica. Non erano presenti alla cerimonia per motivi di lavoro e di studio, ma sono stati ugualmente premiati Riccardo Leonardo Daniele, che si è laureato in Arti visive e pittura, Alberto Folino, con una laurea magistrale in Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie e Sabrina Pajaro, laureatasi in Scienze dell’alimentazione e gastronomia. Giovani che rappresentano il futuro e che hanno investito nei loro studi e bambini che hanno una vita davanti da vivere.

Un riconoscimento anche ai nuovi abitanti di Oleggio Castello

Sono i nati ad Oleggio Castello dello scorso anno che hanno fatto il loro “debutto” nella società. L’amministrazione, infatti per la prima volta ha voluto riservare a loro e, ai loro genitori, un riconoscimento. Si tratta di Amelia Ollie Castelli, Mia Guglielmi, Alice Ronco, Pietro Todescato; non hanno potuto essere presenti per motivi di salute, invece, Edoardo Feliciati e Olivia Salza. "Ormai da cinque anni – ricorda il sindaco Cairo – premiamo i laureati del nostro Comune, quest’anno poi abbiamo anche deciso di introdurre un “premio alla nascita”, un riconoscimento ai genitori che investono per loro e la società. Un’occasione anche per conoscere meglio le famiglie del nostro paese e condividere con loro le opportunità che Oleggio Castello riserva, anche in tema di scuole e di servizi. Un momento di bella condivisione".