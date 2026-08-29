Oleggio Castello ottiene il via libera per la riqualificazione del cimitero

La Soprintendenza ha dato il via libera al Comune per il maxi progetto pensato per la riqualificazione del cimitero del paese. I lavori potranno essere assegnati entro ottobre.

Nullaosta dalla Soprintendenza

Un passaggio importante per un progetto che permetterà di rendere migliore uno dei luoghi più significativi del paese. La Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio ha dato parere positivo all’avvio della riqualificazione del cimitero, i cui lavori saranno affidati entro il mese di ottobre.

Il sindaco: “Un passo decisivo in avanti per un’opera fondamentale”

“Mi devo complimentare con il vice sindaco Renzo Norbiato – commenta il sindaco Marco Cairo – ha gestito in modo perfetto alcune procedure, consentendoci di giungere al risultato. Come è noto, il parere della Soprintendenza non si limita a indicazioni a procedere, ma è determinante per partire. Abbiamo dunque fatto un passo decisivo in avanti per un’opera fondamentale e per cui stiamo profondendo un impegno massimo”.

Un intervento da 800 mila euro

La spesa per l’intervento si aggira attorno agli 800 mila euro, la giunta comunale ne aveva approvato il 16 aprile il progetto preliminare. 250 mila euro vengono erogati dalla Regione Piemonte, mentre il Comune coprirà il resto dei costi. Il cimitero è posizionato in un’area pregevole dal punto di vista naturalistico e archeologico. Al termine dei lavori sarà disposto su due livelli in discesa e ci potranno entrare con facilità e in sicurezza disabili e persone in condizioni di fragilità motoria. La parte interessata dall’ampliamento guarda verso la tomba del marchese Dal Pozzo nella zona est. Vi sono coinvolti i professionisti Claudia Bartorelli per il progetto architettonico e Luca Giacometti per quello strutturale.

“Non lasceremo nulla al caso”

“Abbiamo messo a bilancio nel Rendiconto, ovvero il documento contabile che riepiloga i risultati finanziari, economici e patrimoniali di un ente dopo la chiusura dell’esercizio annuale, alcune migliorie in vista della totale messa in sicurezza dell’area. Lo sforzo che stiamo facendo, dal punto di vista progettuale ed economico, è volto a consegnare ai posteri un cimitero all’altezza alle future generazioni. Cercheremo di non lasciare nulla al caso, compresa la valutazione del cambiamento culturale relativo alle preferenze di sepoltura delle persone oggi”.