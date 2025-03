Oleggio Castello in lutto per la storica banconiera del circolo Acli

Oleggio Castello dice addio alla storica banconiera che ha servito per 20 anni al circolo dell'Acli del paese, Alma Broggio.

Il paese in lutto per Broggio

Ha gestito il circolo Arci per una ventina d'anni, lasciando un ottimo ricordo in tutti coloro che la conoscevano. E' mancata a 94 anni Alma Broggio. La piangono i figli Ivana e Flavio e i tanti oleggesi che la conoscevano. Le esequie funebri sono state celebrate nel pomeriggio di lunedì 10 marzo. Si era sposata con Mario Scagion, il quale la accompagnò nel suo ruolo di banconiera al circolo.

Un sorriso pronto per tutti

"Era una figura importante per il nostro paese - commenta il primo cittadino Marco Cairo - iniziò a gestire l'Acli dopo che venne ad abitare a Oleggio Castello e sappiamo quanto è centrale quel luogo per la nostra comunità. Alma era cordiale e sempre incline al sorriso, perfetta ad accogliere i clienti che si sentivano grazie a questo in una vera famiglia. E’ stata anche una mia paziente nel periodo in cui ho fatto il medico di base. Me la ricordo tranquilla e serena. Apparteneva a quella generazione di persone che non cercano mai il conflitto nelle relazioni interpersonali, ma con umiltà affrontano ogni giorno cercando di vivere in armonia con gli altri".

Il ricordo di Luigi Norbiato

Luigi Norbiato, padre dell'attuale vice sindaco Renzo, era presidente dell'Acli (e lo è ancora) quando Alma serviva i caffè e le bevande dietro al banco del circolo: "Era una gran brava persona - racconta - lei e Mario hanno saputo conquistare tanta gente con la loro simpatia e leggerezza. Era una donna affabile e mi divertiva andarla a trovare. Le mie visite erano motivate anche da questioni organizzative, ma nelle nostre relazioni l'amicizia aveva sempre il sopravvento. Dopo aver abitato nel nostro Comune, in età avanzata è andata a vivere con il figlio a Montrigiasco di Arona, ma è deceduta a Brovello Carpugnino, dove viveva con la figlia. Colgo l'occasione per ringraziare Alma per il grande lavoro che ha svolto per la nostra comunità e per il valore umano dimostrato. Io e lei facciamo parte della "vecchia guardia" e siamo cresciuti in un contesto sociale dove certi valori avevano un senso profondo. Alma incarnava tutto questo con signorilità e non la dimenticheremo mai".