Oggi l'esercitazione internazionale di maxi-emergenza a Dormelletto

L'inizio dell'esercitazione è previsto alla spiaggia del Pirolino per le 17. La conclusione dell’evento per le 22.

A bordo della motonave Topazio

L’Università del Piemonte Orientale, la Prefettura di Novara ed il Comune di Dormelletto hanno identificato lo specchio d’acqua davanti alla spiaggia del Pirolino come scenario annuale per l’esercitazione CRIMEDIM -Centro di ricerca e formazione in medicina dei disastri, assistenza umanitaria e salute globale- che nel tardo pomeriggio di oggi, 28 maggio 2025, ospiterà le attività operative della simulazione.

La motonave Topazio, appartenente alla flotta della Navigazione Lago Maggiore, sarà fortunatamente solo a fini di simulativi, teatro di un importante incendio a bordo. Verrà inscenato il normale esercizio di linea e pertanto avrà a bordo passeggeri che a seguito dell’incidente risulteranno feriti ai quali verrà prestato soccorso.

Un’opportunità per testare l’efficacia della filiera dei soccorsi ed i protocolli S.A.R. sotto lo stretto coordinamento della Guardia Costiera e delle specialità delle forze di Polizia, dei VVF e delle risorse ausiliarie e del volontariato che presteranno i primi soccorsi e che già operano ordinariamente in ambiente acquatico ad assicurare la sicurezza nelle acque del Lago Maggiore.

I feriti, trasportati a terra verranno trattati presso l’ospedale da campo dell’Esercito Italiano installato nelle vicinanze dell’area di simulazione.

Fondamentale il ruolo di raccordo della Prefettura di Novara assicurando il coordinamento interforze ed il raccordo tra tutti gli interlocutori istituzionali e del volontariato chiamati nella gestione di tale evento per i risvolti secondari in ambiente terrestre.

All’evento sarà presente anche il Gestore Governativo Pietro Marrapodi che sull’iniziativa ha anticipato il proprio apprezzamento: “Abbiamo accolto con favore la richiesta di Sua Eccellenza il Prefetto Garsia di esser parte dell’esercitazione mettendo a disposizione la nostra motonave ed un equipaggio. Siamo orgogliosi di poter fornire il nostro contributo per realizzare concretamente lo stress test della filiera dei soccorsi e aumentare ulteriormente la sicurezza della navigazione sul nostro lago; l’esercitazione Crimedim sui nostri territori rappresenta un’occasione di visibilità internazionale e un’opportunità affinché l’intera catena possa misurare la tempestività e l’organizzazione degli interventi di soccorso individuando, ove necessario, margini di miglioramento”.