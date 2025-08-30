Oggi Castelletto in festa per una notte bianca da record

Rassegna

Ad aprire il programma della manifestazione sarà la sfida del Gonfalone al parco comunale Sibilia

Castelletto in festa quest'oggi per una notte bianca organizzata in maniera insolita. Ad aprire le danze sarà la sfida del Gonfalone.

Stasera Castelletto in festa

Si intitola “Castelletto in festa - Notte bianca” la nuova edizione di uno degli eventi maggiormente attesi di questo periodo dell’anno. La manifestazione, in programma per stasera, sabato 30 agosto, inizierà alle 16 con il Gonfalone 2.0, il torneo dei rioni a cura dei volontari della Pro loco e delle associazioni di rione. Saranno numerose le sfide che caratterizzano l’appuntamento ludico-sportivo al parco comunale Sibilia. A seguire sarà dato il via a una serata di shopping, musica, buon cibo, sport e divertimento per le vie del centro storico cittadino. In particolare saranno presenti attrazioni per bambini, stand di ballo liscio, ballo latino americano, musica dal vivo, stand gastronomici e un momento particolare sarà dedicato alla premiazione degli atleti. La manifestazione è organizzata da Pro loco, Comune e Distretto urbano del Commercio di Castelletto.

Una festa per tutta la comunità

"Abbiamo deciso di chiamare la manifestazione “Castelletto in festa” - dice il sindaco Massimo Stilo - perché era questo l’aspetto che volevamo maggiormente sottolineare di questo evento. Dovrà essere una festa di tutto il paese, a cui tutti sono invitati a partecipare. Tutto è partito dal nostro Distretto del commercio e sicuramente le attività del centro saranno protagoniste della rassegna, ma l’intento è davvero quello di coinvolgere tutti quanti. Dalle associazioni ai gruppi sportivi, dai bambini, che potranno divertirsi sui gonfiabili, agli adulti. In occasione della festa sarà presente anche uno dei simulatori di volo in funzione al parco di Volandia. Tutti potranno mettersi alla prova con la simulazione di un volo da pilota in aereo. Da sottolineare anche la grande collaborazione che si è venuta a creare con la Pro loco, che organizzerà il Gonfalone, una bella tradizione che stiamo cercando di recuperare. E poi sicuramente non possiamo dimenticare l’importanza di questa festa per tutti i negozianti. Proprio in questi giorni, tra l’altro, ha riaperto i battenti il bar Centrale in piazza Matteotti. Come Amministrazione non possiamo che ringraziare gli imprenditori che hanno deciso di investire in questo locale che rappresenta un punto di riferimento per tutto il paese. Ora starà ai cittadini vivere di più le vie del centro e fare sì che questa iniziativa commerciale possa avere un futuro".

Il programma completo

Per il vicesindaco e assessore al Commercio Vito Diluca è fondamentale riuscire a coinvolgere la cittadinanza. "Speriamo che partecipino alla festa in tanti, anche da fuori Castelletto - dice Diluca - l’organizzazione è già decisa. In piazza Matteotti sarà presente uno stand per i balli di gruppo a cura di Pitoplà, nella zona di piazzale Padre Cleto, in corrispondenza della vecchia ghiacciaia, sarà presente uno stand del gruppo Librarian’s Tale, che proporrà sessioni di gioco di ruolo. Il simulatore di volo proveniente da Volandia sarà posizionato nel piazzale del cinema Impero. In piazza Fratelli Cervi invece, si esibirà la Playmoband e saranno presenti anche i soci di alcune società sportive del paese, inserite nella Consulta sportiva. Al parco comunale la Pro loco organizzerà le gare del Gonfalone, che termineranno indicativamente intorno alle 20.30 con le premiazioni. Sul posto sarà presente anche uno spazio per il dj set. In piazzale Cottolengo poi, verso le 21.30 si esibirà un talentuoso artista di fama europea, che per altro è castellettese, esperto negli spettacoli con le bolle di sapone. Tutto il centro sarà invaso da bancarelle e stand che offriranno le migliori specialità gastronomiche del territorio. Crediamo che sia giusto partire dal Distretto del commercio, che è la base per far rinascere e per tutelare il commercio cittadino. Abbiamo scelto questa formula particolare di manifestazione, che mette insieme anche il mondo sportivo locale, per cercare di offrire qualcosa di diverso e più completo ai castellettesi e per garantire anche maggiore attenzione ai nostri atleti".