Oggi al Castello Dal Pozzo arriva “Sapori in festa”

E’ in programma per oggi, domenica 28 settembre, al Castello Dal Pozzo, la tradizionale manifestazione “Sapori in festa”.

Un bell’evento organizzato in collaborazione con il Comune

L’atteso appuntamento è in programma per oggi, domenica 28 settembre, nella meravigliosa cornice del Castello Dal Pozzo, antico edificio in stile Tudor circondato da un ampio parco che si affaccia, con uno splendido belvedere, sul Lago Maggiore. A promuovere l’evento, ad ingresso gratuito, è il Comune di Oleggio Castello con la collaborazione del Castello Dal Pozzo e dell’Associazione Pro Oleggio Castello.

Ma non solo, perché quest’anno, per la prima volta, collabora con gli organizzatori anche “Arte e Sapori dell’Alto Piemonte”, realtà che porterà una quindicina di espositori. Negli anni precedenti si sono registrati numeri da record, con un’affluenza di circa 4.000 persone nell’arco di tutta la giornata.

Un ricco calendario di eventi

La manifestazione propone un ricco programma di iniziative rivolte soprattutto allo sport e ai prodotti tipici dei nostri luoghi.

Una giornata dedicata alle famiglie con tante occasioni per conoscere l’ambiente e il territorio, passeggiare tra il mercatino in cui apprezzare prodotti locali, assistere al concerto, giocare e fare sport con esperti animatori.

Il Castello Dal Pozzo sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 e sarà possibile partecipare a visite guidate nell’antica dimora.

Ad arricchire la giornata ci saranno intrattenimenti pensati per tutte le età: per i bambini laboratori creativi e divertenti attrazioni, per i più grandi laboratori guidati per vivere meglio l’ambiente che ci circonda e l’angolo dedicato alla storia con le visite guidate nel Centro Storico di Oleggio Castello a cura delle “Giovani Guide del Centro Storico”, mentre nel pomeriggio nuove attività si aggiungeranno a quelle del mattino.

Inoltre, dalle 12.30 i visitatori potranno pranzare al Castello: è necessaria la prenotazione, contattando lo 0322.53713 o il 335.6121362 (WhatsApp).

Ed infine, per chi volesse vivere anche oltre il tramonto la giornata dedicata ai sapori, il Dan Garden Lounge, situato all’ interno del Parco del Castello, proporrà ai più golosi, un’indimenticabile serata.