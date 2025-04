Nuovo singolo per l'aronese Giada Pancaccini

"A new poop release": è questo il titolo del nuovo album di Giada Pancaccini, in arte Giada Robin, in uscita venerdì 18 aprile.

I dettagli

Pancaccini ha scelto Arona come luogo dove vivere in questo momento della sua vita e questo per lei è il terzo disco in carriera. Punta sull'ironia già dal titolo (letteralmente "Un nuovo disco di cacca") e dalla copertina, ma fa sul serio nel portare avanti una carriera di artista musicale dopo gli anni come modella e cosplayer. Lo stile, dopo i primi due album "Feel alive" e "Gnockstar", è ispirato a dance e rock e tradisce una chiara attitudine punk.

«Il disco sarà su Spotify, sulle piattaforme musicali e in CD sul mio store ufficiale - racconta Giada Robin - Arona mi ha dato non solo un luogo per vivere, ma anche ispirazione per scrivere canzoni. Il lago dona pace, tranquillità e un'alternativa a un mondo frenetico. Io vengo dalla città di Livorno, il mare offre libertà, ma è anche uno spazio che non finisce mai, mentre il lago concede un senso di sicurezza, ne vedi i confini e sa farti rinascere. Non nego un'influenza punk nelle nuove canzoni. Ho iniziato con la dance pop, ma negli anni, contando che le mie radici affondano nell'heavy metal, la spinta rock si è rifatta sentire. Mi trovo in un periodo di cambiamento, ho anche cambiato look ai capelli, sono alla ricerca di un'immagine più glamour».

Giada ha registrato il nuovo disco proprio ad Arona insieme a Sandro Capone. I due avevano già dato vita ad altri progetti in passato. Capone è noto per aver militato come chitarrista in diversi progetti musicali negli anni scorsi: «Io ho scritto le canzoni, Sandro, il produttore, ha valorizzato le idee molto bene. Ho suonato la tastiera e scritto le linee di basso, lui è davvero bravo alla chitarra. Abbiamo fatto fruttare l'esperienza pregressa, io ho avuto due band e ho studiato al conservatorio.

Considerando "A new poop release" l'ultimo anello di una trilogia, invito le persone a imparare a chiudere i cicli, a non affogare nelle routine. Rimanete attenti a nutrire nuovi stimoli, sappiate prendere decisioni e soprattutto rimanete voi stessi. Tenete la testa sgombra e il cuore leggero, sfogatevi e non abbiate paura di nessuno. Il mio album vi aiuterà in tutto questo».