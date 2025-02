Nuovo parco in Villa Leuthold ad Arona: c'è chi dice sì e chi no

"Che peccato che l'amministrazione non sappia mai dialogare". Il gruppo di Impronta Civica torna sul proprio progetto proposto nell'area di Villa Leuthold in via Milano.

La proposta

"Abbiamo proposto un emendamento al Dup per dare finalmente voce a un progetto già presentato nel 2021, partecipato e condiviso da oltre 100 famiglie della zona, ingegneri, architetti, botanici, educatori, pedagogisti, che avrebbe trasformato il Parco di Villa Leuthold in uno spazio verde funzionale per tutti, con percorsi sensoriali, aree giochi per bambini per farli crescere felici e sicuri e spazi dedicati agli animali , come le aree cani. Il progetto avrebbe trasformato il Parco di Villa Leuthold in uno spazio verde accogliente e utile per tutti, e invece? La proposta è stata sbeffeggiata, ignorando l'opportunità di creare uno spazio che avrebbe migliorato la qualità della vita di tutta la comunità.

Arcinota è la criticità dell'innalzamento della falda acquifera nella parte centrale del parco: se solo l'amministrazione avesse aperto il progetto si sarebbe resa conto che nella zona centrare non è previsto niente. Speriamo che ci ripensi, riapra il cassetto e provi a dare almeno ascolto a tutti coloro che hanno lavorato, gratuitamente, per mesi, alla realizzazione di un sogno per rendere il Parco Villa Leuthold un vero patrimonio collettivo".

La replica di Gusmeroli

"Facciamo chiarezza sulla Proposta del pd di un Parco giochi per bambini e percorsi sensoriali, tattici e di ascolto per villa Leuthold". Il sindaco Alberto Gusmeroli risponde alla richiesta di Impronta Civica di valorizzare l'area di via Milano. "In consiglio comunale la minoranza del Pd ha proposto di creare un parco giochi per bambini in villa Leuthold ma non solo, insieme ai giochi hanno chiesto: “percorsi accessibili e sensoriali anche di breve lunghezza, studiati per stimolare la percezione attraverso suoni naturali, giochi di luce, odori di piante aromatiche, e la presenza di elementi naturali da toccare, come diversi tipi di pietre, cortecce.

Questi percorsi dovranno essere facilmente accessibili, anche per persone con mobilità ridotta, e rispettare l’ambiente naturale esistente, posizionando anche alcune sedute immersive lungo il percorso, che permettano ai visitatori di fermarsi e vivere l'ambiente circostante in maniera rilassante”. Premetto che stiamo realizzando un parco giochi a Mercurago di fianco all’asilo San Giorgio e stiamo studiando di realizzarne un altro in via Cadorna in mezzo alle case popolari, come scritto nel nostro programma elettorale.

La cosa più importante è che il Parco Leuthold ha una falda superficiale per cui si creano pozzi e stagni dappertutto, tanto che a volte non è nemmeno possibile tagliare l’erba. Ci sono aree acquitrinose inutilizzabili che unite ad altre che invece si allagano periodicamente rendono rischioso qualsiasi intervento. Tralasciamo che Il Parco di villa Leuthold è di fianco ad una via di intenso traffico, la statale del Sempione (via Milano) i “suoni naturali” potrebbero essere coperti da quelli delle auto mentre gli “odori di piante” potrebbero essere coperti sempre da quelli delle auto e autocarri.

Non abbiamo respinto il progetto solo perché stiamo già realizzando un parco giochi vicino all’asilo Sangiorgio e il prossimo vogliamo realizzarlo in mezzo alle case popolari di via Cadorna, ma perché rischierebbe di essere un enorme spreco di soldi oltre che con una gestione e manutenzione delle acque costosissima, negli anni, a carico di tutti. In consiglio comunale lo abbiamo evidenziato perché la minoranza della criticità del tema “acqua, allagamenti e falda superficiale” non era assolutamente informata, ma visto le successive dichiarazioni sul tema abbiamo preferito fare chiarezza che oltre ad avere altre priorità riteniamo che, a parte un miglioramento degli arredi, panchine, portabici e ricariche elettriche, sia un parco da conservare così perché non adatto a percorsi sensoriali, tattili o auditivi. A breve sarà pronto, contiamo a fine marzo/metà aprile, il parco giochi San Giorgio".