Nuovo oratorio di Oleggio Castello: domani un evento benefico di raccolta fondi

E’ in programma per domani, domenica 12 aprile, un evento benefico organizzato per raccogliere fondi per il nuovo oratorio di Oleggio Castello.

Un sogno che si realizza

La vecchia casa parrocchiale di Oleggio Castello tornerà a nuova vita. L’edificio, collocato di fianco alla chiesa, da decenni è chiuso. A breve diventerà la Casa di San Martino. È infatti in partenza l’iter avviato dal parroco don Marcello Vandoni, che porterà a riqualificare il piano terra, il primo piano e quello interrato. Ne nasceranno uno spazio in cui svolgere catechismo e attività cristiane, alcune camere per accogliere pellegrini che percorrono i cammini come quello di San Carlo, oltre a un’ampia zona esterna. Dunque tre lotti il cui capitolato di spesa sarà di 450 mila euro per la bonifica dello stabile, escluse le spese per il riordino degli spazi circostanti. Mentre la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio ha già concesso i permessi utili a procedere, don Vandoni sta dialogando con la Fondazione Comunità Novarese al fine di ottenere un finanziamento, che peraltro non coprirà tutta la cifra necessaria. La popolazione sarà dunque chiamata a contribuire, sia moralmente, sia con donazioni liberali.

Domani l’evento benefico organizzato per raccogliere fondi

L’appuntamento per tutti coloro che vorranno sostenere il progetto è per domani, domenica 12 aprile, alle 9.30, nel piazzale della chiesa di San Martino, di via Chiesa, 4. Si tratterà di una camminata metabolica, al cui arrivo sarà data a tutti i partecipanti una t-shirt dedicata all’evento. I proventi della raccolta fondi, al netto dei costi di organizzazione, saranno devoluti al progetto per il nuovo oratorio.