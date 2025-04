Nuovi infissi per la scuola Nicotera di Arona

Durante la settimana di pausa pasquale, grazie alla collaborazione con una ditta esterna, sono stati infatti sostituiti integralmente 19 serramenti in legno lamellare in abete con resistenza al vento, trasmittanza termica e permeabilità all'aria della scuola che si affaccia su piazza San Graziano.

Le parole dell'assessore D'Alessandro

"Desidero esprimere la mia viva soddisfazione per il recente intervento di sostituzione degli infissi presso la scuola Nicotera - fa sapere l'assessore all'educazione Monica D'Alessandro - Ho avuto il piacere di seguire da vicino questo importante progetto, incontrando più volte il Direttore Generale dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), Dott. Silvano Merlin, e la referente Vicaria, Betty Magistri. I sopralluoghi congiunti sono stati fondamentali per garantire un'efficiente esecuzione dei lavori e un accurato riordino degli spazi didattici.

Questo intervento rappresenta un ulteriore, significativo passo avanti nell'impegno costante dell'amministrazione comunale verso le nostre scuole. L'installazione di questi infissi non solo migliora l'efficienza energetica dell'edificio, ma contribuisce in modo sostanziale a creare un ambiente di apprendimento più confortevole e silenzioso per i nostri studenti e il personale scolastico. La cura e l'attenzione che stiamo dedicando alle infrastrutture scolastiche sono un chiaro segnale della nostra priorità: investire nel futuro dei nostri ragazzi anche attraverso spazi educativi sicuri. Continueremo su questa strada, con la consapevolezza che ogni passo contribuisce a costruire delle scuole sempre più accoglienti e funzionali per la nostra comunità".