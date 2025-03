Nuovi cestini dell’immondizia per le vie di Arona

È in corso in città la sostituzione e il potenziamento dei cestini dei rifiuti.

Le parole dell’assessore D’Alessandro

“Stiamo per terminare un programma di sostituzione dei cestini per i rifiuti, potenziando in particolare le zone che presentano un maggiore flusso di visitatori e fruitori degli stessi - fa sapere l’assessore allo spazio pubblico Monica D’Alessandro - Questo progetto non solo migliorerà l'estetica dei nostri spazi pubblici, ma contribuirà anche a promuovere comportamenti più responsabili e sostenibili tra i cittadini e i turisti. La nostra priorità è garantire un ambiente pulito e vivibile per tutti.

I cestini sono stati progettati in collaborazione con Medio Novarese per essere funzionali e adatti alla raccolta differenziata, incoraggiando così il corretto smaltimento dei rifiuti. La scelta dei luoghi dove verranno installati è stata fatta accuratamente, tenendo conto delle esigenze della comunità e delle aree che maggiormente necessitano di attenzione.



Invito dunque i nostri cittadini a collaborare nel mantenere puliti gli spazi pubblici e a segnalare eventuali problematiche relative ai rifiuti. Solo insieme possiamo costruire una città più pulita e sostenibile. Un altro passo importante è stato fatto per migliorare la nostra città e la vivibilità”.