Nuova illuminazione per il monumento a Felice Cavallotti a Dagnente

A darne notizia è vice Presidente della consulta delle Frazioni e Rappresentante per l’amministrazione di Dagnente Desiree Milan.

Le parole di Milan

<Dopo mesi di lavoro per recuperare il progetto risalente al 2008, coordinato con gli assessori Monica D'Alessandro e Davide Casazza, la collaborazione degli uffici tecnici del comune di Arona, dopo l’ennesimo sopralluogo è tornato a risplendere il monumento dedicato a Felice Cavallotti, nella nostra splendida Dagnente. Un lavoro a cui tenevo particolarmente e per il quale devo ringraziare tutta l’amministrazione di Alberto Gusmeroli che lo ha preso a cuore per il bene di tutti i cittadini dagnentesi. L’intervento è per ora parziale, al quale seguiranno miglioramenti illuminanti. Sono state inoltre sistemate anche le luci dei bagni e del locale tecnico del cimitero e finalmente anche la perdita d’acqua di uno dei bagni e il posizionamento del maniglione antipanico sulle porte>.

Lapidario il commento di Gianluca Ubertini del gruppo di minoranza Impronta Civica: <Per cambiare quattro lampadine ci hanno messo 14 anni e se ne vantano pure>.