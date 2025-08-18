Attualità

Nuova fontana di Arona: apertura a proposte e idee dalla cittadinanza

C'è tempo fino al 30 settembre

Nuova fontana di Arona: apertura a proposte e idee dalla cittadinanza
Arona
Pubblicato:

L’Amministrazione Comunale di Arona informa che, a seguito della decisione di non procedere più con il progetto di una fontana a raso (leggi qui le polemiche relative alla fontana), ma con uno più somigliante possibile alla Fontana del
Millennio del 1962, in linea con i desiderata e l’affetto per questa fontana espresso da molti cittadini, si apre una fase di ascolto e raccolta di proposte da parte della cittadinanza.

Come fare

"L’obiettivo - fanno sapere dal comune -è individuare una soluzione che metta a norma di legge e risolva i problemi dell’attuale fontana realizzata nel 2002, riferendosi ove possibile alla storica fontana del 1962, ormai perduta.
Invitiamo quindi tutti i cittadini, le associazioni e i professionisti interessati a inviare le proprie idee, progetti o suggerimenti alla seguente e-mail dedicata: fontana@comune.arona.no.it
Le proposte dovranno pervenire entro il 30 settembre 2025".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale 778 del 24/04/2025 Tribunale di Novara
  • ROC 6396
  • Direttore responsabile Pier Sandro Devecchi
  • Gestione editoriale S.G.P. Società Gestione Periodici S.r.l.
Contatti
  • Email segreteria@corrieredinovara.it
Pubblicità
  • Concessionaria Netweek ADV s.r.l.
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 S.G.P. Società Gestione Periodici S.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151