Nuova fontana di Arona: apertura a proposte e idee dalla cittadinanza
C'è tempo fino al 30 settembre
L’Amministrazione Comunale di Arona informa che, a seguito della decisione di non procedere più con il progetto di una fontana a raso (leggi qui le polemiche relative alla fontana), ma con uno più somigliante possibile alla Fontana del
Millennio del 1962, in linea con i desiderata e l’affetto per questa fontana espresso da molti cittadini, si apre una fase di ascolto e raccolta di proposte da parte della cittadinanza.
Come fare
"L’obiettivo - fanno sapere dal comune -è individuare una soluzione che metta a norma di legge e risolva i problemi dell’attuale fontana realizzata nel 2002, riferendosi ove possibile alla storica fontana del 1962, ormai perduta.
Invitiamo quindi tutti i cittadini, le associazioni e i professionisti interessati a inviare le proprie idee, progetti o suggerimenti alla seguente e-mail dedicata: fontana@comune.arona.no.it
Le proposte dovranno pervenire entro il 30 settembre 2025".