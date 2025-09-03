Nuova data per le visite guidate di fine estate al San Carlone

Sabato 06 settembre un nuovo appuntamento per conoscere la storia della Statua di San Carlo sul far della sera

I dettagli

Dopo il successo delle visite di fine estate del mese di agosto, la Statua di San Carlo ad Arona replica con due appuntamenti serali, organizzati da Archeologistics, impresa sociale che gestisce il complesso per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, per far conoscere la storia del colosso, simbolo della città di Arona.

Sabato 06 settembre 2025, alle ore 18.00 e alle ore 19.00 sono in programma due nuove occasioni di visita guidata speciale sul far della sera. Sfruttando le temperature ancora piacevoli e i colori del tramonto, sarà possibile non solo accedere sul terrazzo panoramico e all’interno della Statua, ma anche essere accompagnati da una delle guide alla conoscenza di questo monumento, realizzato nel XVII secolo in onore di San Carlo Borromeo.

Il San Carlone, come comunemente viene chiamato, è stata la statua più alta al mondo per quasi due secoli. Un primato battuto dalla Statua della Libertà di New York, della quale è stata modello. Non solo questa, ma molte altre sono le curiosità che si celano dietro alla costruzione di questo colosso, che doveva far parte di un più ampio Sacro Monte mai ultimato.

Le visite guidate in programma permetteranno quindi di ricostruire la storia che ha portato alla nascita della statua, conoscere i promotori che hanno avviato il progetto e gli artisti che hanno dato vita a quest’opera maestosa e ammirare anche gli aspetti ingegneristici della costruzione del San Carlo.

Le visite guidate si svolgeranno:

– Sabato 06 settembre 2025, alle ore 18.00 e alle ore 19.00

La visita guidata, della durata di un’ora, permetterà di accedere alla Chiesa, alla terrazza panoramica e anche all’interno della Statua (dai 6 anni in su). Dalla terrazza il panorama sul Lago potrà essere apprezzato sul far della sera, all’inizio del tramonto: la vista spazia per tutta la sponda lombarda dalla Rocca di Angera fino a Laveno e per la sponda piemontese fino al Lesa.

Si consiglia un abbigliamento sportivo. Per chi desidera accedere all’interno della Statua, si ricorda che sono vietati sandali e ciabatte. In caso di maltempo, le visite saranno annullate.

La prenotazione è obbligatoria e i biglietti hanno il costo di:

– Adulti: € 13,00

– Bambini (6-16 anni): € 8,00

– AMP (Abbonamento Musei Piemonte): 5,00

– Bambini (0-5 anni): gratuito (solo terrazza, no accesso in statua)

INFO E PRENOTAZIONI

Acquisto biglietti: online al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-604.html

Contatti: statuasancarlo@ambrosiana.it – tel. +39.3288377206