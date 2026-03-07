New Fly Dance fa incetta di premi al Brianza Danza Festival

Ottima la prova delle ragazze e dei ragazzi seguiti dalle direttrici Laura Mazzola e Laura Farré Jameno

Un grande successo per la New Fly Dance, la scuola di danza con sede a Gattico-Veruno e a Divignano, che si è distinta nell’ambito dell’ultimo concorso in Brianza.

Successo per la New Fly Dance

Un altro grande successo per i ballerini e le ballerine della scuola di danza New Fly Dance, che ha le sue sedi a Gattico-Veruno e Divignano. Lo scorso 1° marzo infatti, la società ha partecipato al Brianza Danza Festival, andato in scena nella prestigiosa cornice di Mandello del Lario. Davanti a una prestigiosa giuria, composta da Johannes Hartl, Francesco Gammina e Jose Antonio Checa Romero, i ragazzi seguiti dalle direttrici Laura Mazzola e Laura Farré Jameno si sono distinte in modo particolare.

I risultati individuali

Nello specifico Gaia Lavorato si è classificata al primo posto nella categoria solista Junior Hip Hop, con “Tokyo Drift”. Primo posto anche per Emma Travaini, solista Hip Hop Senior con “Lose Control”. I ballerini del gruppo composizione coreografica junior “Inferno III canto” si sono piazzati secondi e seconda si è classificata anche Rachele Gennari, nella categoria solista Senior Hip Hop. Premiate anche le coreografie nella Sezione Hip Hop Modern di Noemi Grambone. “Siamo molto orgogliose – dicono le due direttrici della scuola di danza – dei risultati raggiunti dai nostri ragazzi”.