Nasce la CER: la Comunità Energetica Rinnovabile Roero - Arona

Il Comune di Arona ha deciso di avviare e promuovere la Comunità Energetica Rinnovabile sul proprio territorio, dando la possibilità ai propri cittadini, piccole e medie imprese, enti ed associazioni di produrre e scambiare energia rinnovabile generando benefici ambientali, economici e sociali.

I dettagli

Il Comune, dopo un’attenta analisi delle CER esistenti tra Piemonte e Lombardia, ha aderito alla CER Roero, un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo che ha visto la sua nascita il 13 maggio 2024 per iniziativa di venti Amministrazioni Comunali della provincia di Cuneo. In pochi mesi la CER Roero ha avviato la prima configurazioni di CER approvata da GSE e coinvolto oltre 300 soci con una potenzialità di impianti FER di oltre 3 MW che ne garantirà la sua sostenibilità nel tempo.

Aderire ad una CER esistente già operativa dà la possibilità al territorio di Arona di cogliere fin da subito le opportunità date dagli incentivi disponibili sulle CER e di ridurre i costi di gestione massimizzando le ricadute economiche sul territorio comunale, inoltre la natura pubblica della CER Roero garantisce piena trasparenza negli obiettivi e nelle modalità operative. È importante sottolineare che gli incentivi (circa 0,14€/kWh) generati da ogni kWh di energia rinnovabile condivisa virtualmente da produttori e consumatori situati nel Comune di Arona ed aderenti alla

CER Roero rimarranno al 90% sul territorio comunale attraverso un meccanismo di ripartizione che prevede che il 40% vada ai produttori e il 40% ai consumatori mentre un ulteriore 10% verrà utilizzato per finanziare iniziative con finalità sociali.

Nelle prossime settimane verranno organizzate delle serate informative rivolte alla cittadinanza per presentare l’iniziativa, coglierne i vantaggi e le opportunità per i soci della CER.

"Siamo molto soddisfatti dell’adesione alla Comunità Energetica Arona - Roero che farà risparmiare soldi sulla bolletta della luce a tutti quelli che si trovano nella cabina primaria di Arona e che vorranno aderire - spiega il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli. Un punto qualificante del programma elettorale che guarda al tema delle energie rinnovabili e del risparmio sulla spesa di famiglie e imprese. E' possibile scegliere di aderire a CER in tutta Italia, abbiamo deciso una CER costituita da Comuni che destinasse parte delle cifre ricevute dal GSE ai cittadini e parte a progetti sociali, dove non vi sia come in altre CER una “spinta al lecito guadagno privato”, a scapito dell’interesse più generale di tutti i cittadini, le imprese e istituzioni aderenti alla CER".