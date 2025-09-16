Nasce il “Battello di Pace”: un viaggio simbolico sul Lago Maggiore per promuovere solidarietà e cooperazione

Da alcuni mesi il comitato- rete Artigiani di Pace promuove iniziative per diffondere valori di nonviolenza, disarmo e fratellanza.

Il racconto

Dopo il Presidio per la Pace di Arona del 25 maggio scorso e la “Mezz’ora di silenzio per Gaza”, proposta ogni venerdì, il cammino prosegue con un nuovo appuntamento: sabato 11 ottobre 2025 salperà dal porto di Angera il Battello di Pace, un viaggio simbolico e partecipato che attraverserà il Lago Maggiore con l’obiettivo di diffondere un messaggio di pace, solidarietà, impegno civile alternativo al linguaggio della guerra e dei riarmi. Da tutto il Lago si alzeranno voci per la pace, contro logiche bellicistiche e di riarmo come unica soluzione a fianco di ogni vittima di guerra! Un richiamo alle nostre responsabilità e un impegno concreto per la Pace.

Il battello effettuerà quattro tappe: Angera, Arona, Baveno e Intra

In ognuna delle tappe si terranno presìdi pubblici di sensibilizzazione con musica dal vivo, reading teatrali, testimonianze dirette e riflessioni condivise sul tema della pace, per coinvolgere e stimolare all’azione la cittadinanza.

Numerose realtà del territorio hanno già aderito al progetto, tra cui: ANPI, Caritas, Gruppo

Emergency Novara, Movimento Federalista Europeo, Insieme si può, Compagni di Volo, Città di Dio, Scout Arona, Oratorio Arona, Comitato per la Pace Castelletto Ticino, Amministrazioni Comunali del lago e non solo e molte altre realtà si stanno unendo con entusiasmo.

L’iniziativa è ancora in fase di organizzazione e si prevede un coinvolgimento sempre più ampio. Tutti coloro che desiderano partecipare, collaborare o sostenere il progetto – non solo persone, associazioni e amministrazioni del lago, ma anche dell’entroterra e del territorio più ampio – sono invitati a mettersi in contatto con gli organizzatori alla mail info@battellodipace.it o al n. telefonico +39 351 9336329.

Un lago, quattro tappe, tante voci: il Battello di Pace solca le acque del Lago Maggiore per unire territori e coscienze