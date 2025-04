Mozione per la gratuità del tratto della A26 tra Vergiate, Sesto Calende e Castelletto

Parte da Vergiate la mozione per richiedere la gratuità di un tratto della A26.

La posizione di Fdi Sesto Calende

"In questi giorni il Sindaco di Vergiate, Daniele Parrino, ha confermato il proprio sostegno

alla mozione, approvata alla unanimità in occasione di un loro recente Consiglio Comunale, presentata dal consigliere di minoranza Roberto Balzarini, che propone di rendere gratuito il tratto autostradale della bretella A8-A26, nel tratto compreso tra i caselli di Vergiate, Sesto Calende e Castelletto Ticino.

L’obiettivo della proposta è quello di trasformare questa tratta in una sorta di circonvallazione rapida, capace di alleggerire il traffico sull’asse del Sempione, tra Vergiate e Castelletto Sopra Ticino, migliorando i tempi di percorrenza e riducendo le emissioni inquinanti.

Secondo Balzarini, oltre 100.000 veicoli transitano ogni giorno su quel tratto e una buona parte di essi potrebbe essere deviata sulla bretella se questa fosse resa gratuita, almeno per chi entra e esce da quei caselli.

Già il 28 marzo scorso, il Sindaco Parrino aveva scritto ad Autostrade per l’Italia per informare che il tema sarebbe stato discusso in Consiglio Comunale, ma ad oggi non è giunta alcuna risposta. Viene anche ricordato che in passato, in occasione della chiusura del ponte sul Ticino tra Sesto e Castelletto per lavori, Autostrade per l’Italia aveva temporaneamente concesso il transito gratuito proprio su questo tratto.

Alla luce di ciò, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Sesto Calende intende presentare

una mozione simile, impegnando questa amministrazione comunale – in particolare il Sindaco Elisabetta Giordani – ad attivarsi con Autostrade per l’Italia affinché anche il Comune di Sesto Calende sostenga e promuova questa richiesta".