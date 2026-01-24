Mondo del calcio in lutto per l’ex presidente della Varalpombiese

Il paese e il mondo del calcio sono in lutto per l’ex presidente della Varalpombiese, Tiziano De Galeazzi, scomparso nei giorni scorsi a 83 anni.

Addio a De Galeazzi

E’ un lutto profondo quello che nei giorni scorsi ha colpito la comunità di Varallo Pombia, che si è trovata orfana di Tiziano De Galeazzi, storico ex presidente della Varalpombiese e imprenditore della frazione di Cascinetta.

De Galeazzi aveva 83 anni e per circa un ventennio, tra la fine degli anni ‘80 e i 2000, guidò la società di calcio del paese, portandola fino all’Eccellenza. In paese avviò anche due fortunate aziende: la ditta DBM, e il negozio di abbigliamento Arcobaleno. Lascia la moglie Alba, le figlie Barbara e Ilaria, i nipoti Francesco e Alessandro e il fratello Florio.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Particolarmente numerosi in questi giorni i messaggi di cordoglio a lui dedicati. “Alla moglie Alba, alle figlie Barbara, ex Vicesindaco del Comune di Varallo Pombia, e Ilaria, ai nipoti e a tutti i famigliari – hanno scritto i rappresentanti dell’Amministrazione comunale – vanno le nostre più sincere condoglianze per la perdita di un uomo straordinario e di grande cuore. Tiziano è stato un marito, un padre e un nonno ma anche un punto di riferimento per lo sport varalpombiese e per tanti giovani e giovanissimi che, con lui alla guida della sportiva, hanno potuto vivere grandi risultati in campo e fuori”. E se l’attuale dirigenza dell’Asd Varalpombiese ha definito De Galeazzi “un uomo he ha dedicato anni di passione, impegno e amore a questi colori”, è soprattutto dagli amati nipoti che sono arrivati i messaggi di affetto più toccanti.

Il ricordo degli amati nipoti

“Caro nonno, dire cosa sei stato per me è qualcosa di impossibile – scrive il nipote Francesco – spiegarlo ancora di più. Sei stai sempre il mio esempio di vita, un rifugio, un amico e tante, tantissime volte, anche come un papà . Ci sono momenti della vita molto difficili e molto duri sia da accettare che da sopportare, ma credo che darai forza a tutti noi come hai sempre fatto. Hai costruito una famiglia solida, basata su principi fondamentali e valori umani, e tu, con le tue spalle larghe , sei stato la colonna portante di tutto ciò. (…) Sei riuscito a goderti tutto, famiglia, i tuoi due nipoti , Giada e Francesca ma soprattutto i tuoi amati pro nipoti Camilla, Tommaso e il piccolo Ludo. Sei stato un padre di famiglia, un nonno, un datore di lavoro e per tanti IL PRESIDENTE della tua amata Varalpombiese, talmente amata che sei riuscita a portarla dalla seconda categoria a sfiorare la Serie D (e chi capisce qualcosa di calcio sa cosa significhi tutto ciò) . Mi hai trasmesso questo tuo amore per il calcio talmente tanto che non riesco a smettere, mi hai portato ed accompagnato in tantissimi campi in tutta Italia, eri sempre lì … al mio fianco. Mi hai insegnato che con una mano si dà e con l’altra si raccoglie e penso che con il tuo contagioso sorriso, rimarrai nei ricordi di tanti! Sei stato luce per me, faro e mentore e di questo te ne sarò sempre grato. Eri un calcolatore perché guardavi sempre avanti e forse anche questa volta lo hai fatto, visto che l’ultimo saluto te lo daremo il giorno del primo compleanno di mio figlio che guarda caso di secondo nome si chiama proprio Tiziano”. “Eri il numero 1 in tutto – scrive l’altro nipote, Francesco – calcisticamente per Varallo Pombia sei stato l’uomo dei miracoli, da Presidente con la tua Varalpombiese… lavorativamente un Imprenditore di altri tempi….e poi le tue/nostre passioni oltre al calcio… la caccia e la pesca… ne abbiamo fatte di tutti i colori. Cose da arresto. Ma eravamo matti… Tutti mi dicono “ta se me l’to nonnu”… Magari…insieme alla nonna avete creato qualcosa di meraviglioso, una famiglia unita con sani principi. Eri il Nonno di tutti e tutti ti ricorderanno per l’uomo unico e speciale che eri… Una persona umanamente meravigliosa… Una roccia… Anche negli ultimi giorni, quando soffrivi, hai pensato a tutti e a tutto e non mollavi. Nonno, grazie di tutto, lasci un vuoto incolmabile, sarà difficilissimo grande UOMO”.