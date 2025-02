Modifiche alla viabilità per la gara podistica Arona 10K domenica

Domenica 16 febbraio torna, dopo tre anni di stop, la ARONA 10K, classica corsa su strada di dieci chilometri che si svolgerà interamente sul lungolago della cittadina lacustre di Arona.

I dettagli

Si tratta di una gara nazionale Fidal Bronze, organizzata da ASD PODISTICA ARONA, associazione podistica del territorio impegnata anch’essa da quasi vent’anni nella promozione dell’Atletica leggera tra i giovani e gli adulti, quest’anno supportata della Pro Loco di Arona.

In quest'occasione, è stata disposta con ordinanza n.39 del 10/02/2025, la chiusura al traffico veicolare dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (termine della manifestazione) di via Poli, piazza del Popolo, lungolago Marconi, corso della Repubblica (tratto compreso da intersezione con via Gramsci a Largo Garibaldi), piazzale Alpini d’Italia (viale della Croce Rossa, largo Vidale, piazzale Al do Moro (corsia adiacente alla pista ciclabile), corso Europa, via al Lido), piazzale del parcheggio supermercato viale Baracca e via del Porto (dalle 07.30 alle 11.30).

Dalle ore 8.30 divieto di sosta con rimozione forzata di piazza del Popolo, via Poli e corso Marconi (dalle ore 08.30 alle ore 12.30), corso della Repubblica lato a lago (da Via Gramsci a largo Garibaldi), dalle ore 08.30 alle ore 11.30, piazzale largo Alpini d’Italia, viale della Croce Rossa, largo Vidale, piazzale Aldo Moro, nel tratto con via al Lido inizio Corso Europa, piazzale del parcheggio supermercato viale Baracca e via del Porto (dalle ore 07.30 alle ore 11.30). Dalle ore 8.30 fino a fine manifestazione in piazza del Popolo/lungo lago Marconi ci sarà il posizionamento di transenne con istituzione di doppio senso di circolazione in direzione piazza del Popolo/via Poli per i tutti residenti.

Per l'intera manifestazione un gruppo di volontari ne monitorerà lo svolgimento.