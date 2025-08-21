Mercatino di scambio materiale scolastico ad Arona

Attualità

L’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie a partecipare e contribuire attivamente a questo momento di scambio e condivisione

Venerdì 22 agosto, dalle 17:30 alle 19:30, in via Montenero (zona parco giochi) ad Arona, si terrà “Il Mercatino. Scambia. Dona. Condividi.” – un momento di incontro, scambio e solidarietà dedicato a libri e abiti per bambini e adolescenti.

I dettagli

L’iniziativa nasce dal Servizio di Educativa Territoriale di Arona, in collaborazione con il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Civica, con il coinvolgimento delle associazioni Spazio Extra, Generazioni, Mamma parliamone e dell’Oratorio di Arona. “Il Mercatino” è molto più di un semplice luogo di scambio: è un’occasione concreta per favorire la solidarietà, la condivisione e il contrasto allo spreco, promuovendo al contempo relazioni tra famiglie, bambini e ragazzi. Un vero e proprio spazio comunitario dove è possibile conoscersi, raccontarsi e costruire legami duraturi.

Grande soddisfazione da parte dell’Assessora al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Arona, Marina Grassani: “Questa iniziativa rappresenta pienamente lo spirito di una comunità che si prende cura di sé stessa. Sostenere le famiglie nel momento della ripartenza scolastica, favorendo lo scambio e la solidarietà, è un segnale importante di vicinanza e attenzione. Ringrazio il Servizio di Educativa Territoriale per aver promosso un progetto così significativo, e tutte le realtà coinvolte per il prezioso lavoro di rete. Il mio auspicio è che questo appuntamento diventi un modello replicabile, perché il bene comune nasce proprio da gesti semplici ma profondamente concreti come questo.”

L’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie a partecipare e contribuire attivamente a questo momento di scambio e condivisione, certi che anche piccoli gesti possano generare un grande impatto sociale.