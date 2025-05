Manuale di educazione stradale distribuito nelle scuole di Arona

Il Comune di Arona promuove l'educazione stradale nelle scuole con la distribuzione di un manuale illustrato.

Il progetto

La strada è un luogo di incontro, dove possiamo trovare pedoni, auto, biciclette, case e negozi. Per imparare a conoscere la strada dobbiamo imparare il suo linguaggio che è fatto di cartelli, di linee, di simboli, di luci e di persone in divisa. Con questo intento l'Amministrazione Comunale di Arona ha concesso il patrocinio per l'edizione 2025 di un manuale illustrato sull'educazione stradale: con immagini semplici e di facile comprensione. Lo scopo è quello di per poter migliorare la sicurezza dei cittadini che percorrono le strade della nostra Città, in particolare del bambini che si recano a scuola e di genitori e nonni che li accompagnano ogni giorno. Agli insegnanti e alle famiglie degli alunni spetterà il compito di attuare le proposte e condividerle per incentivare l'attenzione alle regole indicate nel Codice della Strada.

Stampato in circa mille copie, il libretto sarà distribuito a tutti i piccoli delle scuole primarie, pubbliche e private di Arona. Il fascicolo propone informazioni utili dal significato dei cartelli, ai nomi delle diverse componenti delle strade cittadine, dai comportamenti da tenere per strada e in auto e persino sui mezzi pubblici.

Ogni spiegazione realizzata con tanti disegni e pochi testi è accompagnata da un quiz o un gioco che permette al piccolo lettore di mettersi alla prova su quanto appreso. C’è anche una sorta di percorso da completare per ottenere il patentino del pedone.

Come spiegato dalla Comandante di Polizia Municipale di Arona, Floriana Quatraro: «L’obiettivo è di sensibilizzare alle regole della legalità e alla sicurezza stradale sin dalla giovane età-. L’educazione stradale nelle scuole primarie è di fondamentale importanza per la sicurezza dei nostri ragazzi che saranno i futuri adulti. Educare fin da piccoli al rispetto

delle regole della circolazione stradale costituisce non solo un’attività di formazione dei ragazzi, ma anche uno stimolo per i loro genitori e i familiari, che spesso vengono richiamati proprio dai primi al rispetto delle regole, e questo per noi rappresenta sicuramente un grande risultato».

«Il patrocinio a questo progetto da parte del Comune di Arona è doveroso ed è anche motivo di grande orgoglio per la nostra Amministrazione - spiega il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli. L’insegnamento dell’educazione stradale ha infatti l’obiettivo di far riflettere i giovani, in questo caso anche divertendosi, sull’importanza della sicurezza stradale e sul rispetto verso sé stessi e verso gli altri delle regole per una convivenza civile e sicura. Iniziare da piccoli e dalle scuole è fondamentale per una crescita responsabile su temi che riguardano tutti».