Lupo tra le case di Campagnola a Borgo Ticino: IL VIDEO

Ha fatto il giro di tutti i social network in questi giorni il video che immortala un lupo in fuga per le strade di un paese dell’Aronese, in pieno giorno e in mezzo alle abitazioni.

Video e foto

Pian piano, parallelamente al video sono state condivise anche delle fotografie piuttosto nitide che ritraggono il predatore su un’isola spartitraffico in mezzo alle auto in sosta e una carcassa di un daino spolpata con tutta probabilità proprio dal lupo, se non addirittura da un branco di predatori. Nel tam tam che ne è seguito sui telefoni cellulari dei residenti della zona si è parlato dapprima di avvistamenti nella zona del campo sportivo di Dormelletto e in altri punti della provincia e poi, in un secondo momento, è stato chiarito con maggiore precisione che il lupo ripreso nel video si trovava nella frazione borgoticinese di Campagnola.

Le parole del sindaco di Borgo Ticino

«Abbiamo fatto delle verifiche - spiega il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese - e in effetti le immagini e il video che sono stati diffusi si riferiscono a un avvistamento di questi giorni. Confermo che il video che immortala il lupo in corsa tra le case è stato girato nell’abitato di Campagnola, e nello specifico lungo via Principale. Nello stesso luogo è stata scattata la foto del lupo sullo spartitraffico, mentre il daino sbranato si trovava invece in un prato della vicina Comignago».

Secondo le informazioni che è possibile raccogliere in questo momento, pare che i lupi, attirati probabilmente dalla presenza di selvaggina o di animali al pascolo, scendono dai boschi, raggiungono la zona di Campagnola vicina alla statale e nella quale scorre il torrente e infine si dileguano nella vegetazione.