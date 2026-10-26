La vincita è stata centrata nel concorso di venerdì 23 ottobre in via Roma; la Dea bendata ha baciato anche Gravellona Toce con il 10eLotto

La provincia di Novara festeggia una vincita da 65.250 euro al Lotto.

Lotto, ad Arona vinti 65mila euro con una quaterna

Il colpo è stato centrato ad Arona, in via Roma, nel concorso di venerdì 23 ottobre: come riporta Agipronews, sono stati realizzati sei ambi, quattro terni e una quaterna.

La vincita aronese si inserisce in un fine settimana fortunato per il Piemonte.

Con il 10eLotto, tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, la regione ha raccolto premi per complessivi 37mila euro. A Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sono stati vinti 8mila euro con un 6, mentre a Venaria Reale il premio è stato di 20mila euro e a Novi Ligure di 9mila.

Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti in tutta Italia 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo dall’inizio del 2026. Il 10eLotto ha invece assegnato 11,7 milioni di euro nell’ultimo concorso, portando il totale da inizio anno a 3,21 miliardi.