Lo sportello in sostegno al lutto, l'assessore D'Alessandro illustra la novità aronese

<Vogliamo essere un punto di riferimento affidabile, qualcuno a cui potersi rivolgere con fiducia sapendo di trovare ascolto>. L'assessore Monica D'Alessandro presenta così il nuovo sportello creato dall'amministrazione aronese che offre supporto a tutti coloro che stanno affrontando drammi legati a tragiche perdite.

Lo sportello

Un nuovo servizio attivato gratuitamente e mirato a creare una rete di sostegno per aiutare le persone a gestire il dolore e iniziare un percorso di cammino guidato. <Vogliamo essere un punto di riferimento affidabile, qualcuno a cui potersi rivolgere con fiducia sapendo di trovare ascolto - spiega D'Alessandro - Questo nuovo sportello dedicato alle famiglie colpite da un lutto si inserisce in una visione più ampia della nostra amministrazione rafforzando ulteriormente la nostra capacità di essere presenti e di offrire un aiuto concreto e mirato nei momenti di maggiore fragilità>.

Tutti coloro che ne avranno la necessità, potranno fissare un appuntamento tramite messaggio al numero WhatsApp dedicato (+39338.9338164), o mandare una mail all'indirizzo:

centrofamiglia@comune.arona.no.it. <Invitiamo chiunque sia interessato e senta il bisogno di ricevere un aiuto a contattare il nostro ufficio Centro Famiglia, sito al piano terra (porticato comunale, dopo l'ingresso del comune) per avere ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento. Insieme possiamo costruire una rete di supporto forte e coesa in base alle difficoltà a cui la vita purtroppo ci mette di fronte>.

Per quanto riguarda il Centro Famiglia è l'assessore al Welfare e vicesindaco Marina Grassani a illustrare di cosa si occupa nel dettaglio: <Il Centro Famiglia del Comune di Arona è un servizio che affianca le famiglie nel loro ruolo educativo e di cura, in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita. I servizi offerti sono: sostegno psicologico, supporto alle persone ad affrontare situazioni di criticità, sostegno alla genitorialità, sostegno allattamento presso il consultorio dell’Asl, sostengo e vicinanza per tutti coloro che hanno subito la perdita di una persona cara e mediazione familiare. Si organizzano poi incontri dedicati ai bambini o adolescenti, figli di coppie divise, per aiutarli ad affrontare i cambiamenti legati alla separazione dei genitori e alla riorganizzazione familiare. Infine incontri a tema per i genitori e laboratori per i bambini. I servizi sono tutti gratuiti e si svolgono nel rispetto della privacy>.

Per appuntamenti e informazioni centrofamiglia@comune.arona.no.it