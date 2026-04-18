Liste d’attesa troppo lunghe: ad Arona nasce uno sportello gratuito di supporto per i cittadini

Di fronte a tempi di attesa sempre più lunghi per visite specialistiche ed esami diagnostici, ad Arona nasce uno sportello gratuito pensato per offrire informazioni, orientamento e assistenza ai cittadini.
Liste d’attesa: ad Arona uno sportello gratuito di supporto
L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico Piemonte, è portata avanti sul territorio dai volontari di Impronta Civica e del Circolo PD Arona-Vergante, con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto a chi si trova ad affrontare prenotazioni fissate troppo avanti nel tempo.
«Quando una prestazione sanitaria viene programmata dopo mesi, il rischio è che il cittadino si senta solo, disorientato e senza strumenti per capire come muoversi», si legge nella nota diffusa dai promotori.
Lo sportello, completamente gratuito, nasce proprio per rispondere a questa esigenza: aiutare le persone a comprendere i propri diritti, orientarsi tra le procedure e conoscere le possibilità esistenti, senza fermarsi alla prima risposta ricevuta.
Al centro del progetto anche un messaggio chiaro: «Curarsi in tempo non può diventare un privilegio, ma deve restare un diritto garantito a tutti».
Il servizio è già attivo ogni martedì dalle 11 alle 12.30 nella sala Vesco del Comune di Arona e si rivolge a tutti coloro che necessitano di supporto nel percorso di prenotazione di visite ed esami.
Per accedere è sufficiente presentarsi con l’impegnativa e la propria email. «Un servizio pensato per stare accanto ai cittadini, proprio quando serve di più», concludono i promotori.