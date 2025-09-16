L’invoriese Beatrice Sartori vince la fascia di Miss Miluna 2025 a Miss Italia

Katia Buchicchio è stata eletta Miss Italia 2025 durante la finale andata in scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio, trasmessa in eurovisione su RTV San Marino, Rayplay e Media DAB.

La diciottenne lucana, originaria di Anzi (Potenza), si è presentata alla competizione con il titolo di Miss Basilicata e ha conquistato la giuria dell’86ª edizione (l’80ª con la denominazione ufficiale “Miss Italia”) grazie al suo fascino genuino e alla sua personalità autentica. A incoronarla sono state la patron Patrizia Mirigliani e la presidente della giuria Francesca Pascale. Per la Basilicata è il primo titolo nella storia del concorso di bellezza più celebre d’Italia.

Sul podio, insieme a Katia, anche Fanny Tardioli, Miss Umbria, e Asia Campanelli, Miss Marche. Nella Top 8 anche Alessia Pelliccioni, Alice Petagna, Annarosa Cascone, Arianna Garofalo e Ludovica Marina Lombardi.

Asia Campanelli

La novarese Beatrice Sartori

Beatrice Sartori ha ricevuto la fascia di Miss Miluna 2025. La 24enne di Invorio, performer e ballerina, si è diplomata nel 2021 alla Scuola del Musical di Milano come ballerina, attrice e cantante e ha già calcato le passerelle di molti teatri italiani.

“Non avrei mai pensato che quell’iscrizione, fatta alle 2 di notte dopo show, mi avrebbe portata fin qui…ma non posso che esser grata – ha dichiarato a caldo la giovane – Ringrazio chi ha creduto in me sin dal primo momento e mi ha spronato a provarci, chi ha visto in me del potenziale che spesso neanche io vedevo, ma soprattutto chi ha voluto che quel mio sorriso a mille denti e le mie ginocchia ammaccate dalla danza arrivassero fino a qui.

Non so ancora quel che verrà, so solo che fino ad oggi mi sono riempita il cuore di emozioni e persone bellissime…e questa è la cosa più importante”.