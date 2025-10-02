Linea Milano-Domodossola: modifiche alla circolazione dei treni

Dal 3 al 5 ottobre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale che deve svolgere il responsabile della linea ferroviaria RFI, nella tratta Domodossola – Arona – Gallarate, i treni subiranno modifiche.

Nello specifico

Venerdì 3 ottobre: i treni circoleranno tra Milano e Arona (con l’eccezione di alcune corse) e sarà previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta.

Sabato 4 ottobre: i treni circoleranno, fino alle ore 16:30, tra Milano e Arona e sarà previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta (fino alle ore 16.30). Dalle 16:30 e fino al termine del servizio, i treni circoleranno tra Milano e Gallarate e sarà previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta.

Domenica 5 ottobre: i treni circoleranno tra Milano e Gallarate (con alcune eccezioni) e sarà previsto un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta.